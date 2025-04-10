https://ria.ru/20250410/kitaj-2010460199.html

Китай сократит импорт американских фильмов из-за пошлин

Китай сократит импорт американских фильмов из-за пошлин - РИА Новости, 10.04.2025

Китай сократит импорт американских фильмов из-за пошлин

Китай на фоне пошлин США будет сокращать количество импортируемых американских фильмов, заявило в четверг Национальное управления по делам кинематографии КНР. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:29:00+03:00

2025-04-10T13:29:00+03:00

2025-04-10T13:29:00+03:00

китай

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Китай на фоне пошлин США будет сокращать количество импортируемых американских фильмов, заявило в четверг Национальное управления по делам кинематографии КНР. "Ошибочные действия правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении Китая неизбежно приведут к дальнейшему снижению благосклонности внутренней аудитории к американским фильмам", - говорится в заявлении управления. Отмечается, что Китай "будет руководствоваться правилами рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых фильмов США". Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010359403.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире