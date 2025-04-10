https://ria.ru/20250410/kitaj-2010450554.html

Китай призвал Киев не делать безответственных заявлений о "солдатах КНР"

Китай призвал Киев не делать безответственных заявлений о "солдатах КНР" - РИА Новости, 10.04.2025

Китай призвал Киев не делать безответственных заявлений о "солдатах КНР"

Китай рекомендует Киеву не делать безответственных заявлений о якобы китайских солдатах на Украине, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:05:00+03:00

2025-04-10T13:05:00+03:00

2025-04-10T13:05:00+03:00

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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Китай рекомендует Киеву не делать безответственных заявлений о якобы китайских солдатах на Украине, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Позже в ходе выступления перед украинской прессой Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих и считает, "что их намного больше". Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине. "Мы рекомендуем соответствующим сторонам правильно и трезво оценивать роль Китая, не стоит делать безответственных заявлений", - сказал Линь Цзянь. Он напомнил, что Китай "не является создателем украинского кризиса или его стороной", а также что Китай является твердым сторонником мирного урегулирования кризиса. Представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества". При этом он сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".

https://ria.ru/20250328/mid-2007882322.html

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