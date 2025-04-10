https://ria.ru/20250410/kitaj-2010424738.html
Китай заявил, что не смирится с давлением и запугиванием со стороны США
Китай заявил, что не смирится с давлением и запугиванием со стороны США - РИА Новости, 10.04.2025
Китай заявил, что не смирится с давлением и запугиванием со стороны США
Китай никогда не смирится с давлением и запугиванием США, Пекин примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов, заявила на брифинге в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:21:00+03:00
2025-04-10T11:21:00+03:00
2025-04-10T11:48:00+03:00
экономика
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Китай никогда не смирится с давлением и запугиванием США, Пекин примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. "Если США будут настаивать на своем, Китай будет сражаться до конца, мы никогда не смиримся с сильнейшим давлением и запугиванием со стороны США и непременно примем решительные и сильные меры для защиты своих законных прав и интересов", - заявила Хэ Юнцянь. Отвечая на вопрос о том, продолжит ли Китай повышать пошлины на товары из США, если Вашингтон поднимет пошлины на продукцию из КНР до 125% или даже до 150%, Хэ Юнцянь отметила, что "в настоящий момент я не могу прокомментировать ваш гипотетический вопрос". "Но я хочу подчеркнуть, что в торговых войнах нет победителей", - добавила она. Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html
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китай
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай заявил, что не смирится с давлением и запугиванием со стороны США
Минкоммерции КНР: Китай никогда не смирится с давлением и запугиванием США