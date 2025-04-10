https://ria.ru/20250410/kitaj-2010424738.html

Китай заявил, что не смирится с давлением и запугиванием со стороны США

Китай заявил, что не смирится с давлением и запугиванием со стороны США - РИА Новости, 10.04.2025

Китай заявил, что не смирится с давлением и запугиванием со стороны США

Китай никогда не смирится с давлением и запугиванием США, Пекин примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов, заявила на брифинге в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:21:00+03:00

2025-04-10T11:21:00+03:00

2025-04-10T11:48:00+03:00

экономика

китай

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Китай никогда не смирится с давлением и запугиванием США, Пекин примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. "Если США будут настаивать на своем, Китай будет сражаться до конца, мы никогда не смиримся с сильнейшим давлением и запугиванием со стороны США и непременно примем решительные и сильные меры для защиты своих законных прав и интересов", - заявила Хэ Юнцянь. Отвечая на вопрос о том, продолжит ли Китай повышать пошлины на товары из США, если Вашингтон поднимет пошлины на продукцию из КНР до 125% или даже до 150%, Хэ Юнцянь отметила, что "в настоящий момент я не могу прокомментировать ваш гипотетический вопрос". "Но я хочу подчеркнуть, что в торговых войнах нет победителей", - добавила она. Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт