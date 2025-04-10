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Китай заявил, что не смирится с давлением и запугиванием со стороны США - РИА Новости, 10.04.2025
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11:21 10.04.2025 (обновлено: 11:48 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010424738.html
Китай заявил, что не смирится с давлением и запугиванием со стороны США
Китай заявил, что не смирится с давлением и запугиванием со стороны США - РИА Новости, 10.04.2025
Китай заявил, что не смирится с давлением и запугиванием со стороны США
Китай никогда не смирится с давлением и запугиванием США, Пекин примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов, заявила на брифинге в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:21:00+03:00
2025-04-10T11:48:00+03:00
экономика
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Китай никогда не смирится с давлением и запугиванием США, Пекин примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. "Если США будут настаивать на своем, Китай будет сражаться до конца, мы никогда не смиримся с сильнейшим давлением и запугиванием со стороны США и непременно примем решительные и сильные меры для защиты своих законных прав и интересов", - заявила Хэ Юнцянь. Отвечая на вопрос о том, продолжит ли Китай повышать пошлины на товары из США, если Вашингтон поднимет пошлины на продукцию из КНР до 125% или даже до 150%, Хэ Юнцянь отметила, что "в настоящий момент я не могу прокомментировать ваш гипотетический вопрос". "Но я хочу подчеркнуть, что в торговых войнах нет победителей", - добавила она. Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
китай
сша
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экономика, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай заявил, что не смирится с давлением и запугиванием со стороны США

Минкоммерции КНР: Китай никогда не смирится с давлением и запугиванием США

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Китай никогда не смирится с давлением и запугиванием США, Пекин примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.
"Если США будут настаивать на своем, Китай будет сражаться до конца, мы никогда не смиримся с сильнейшим давлением и запугиванием со стороны США и непременно примем решительные и сильные меры для защиты своих законных прав и интересов", - заявила Хэ Юнцянь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
У Китая есть убойный козырь против Трампа
08:00
Отвечая на вопрос о том, продолжит ли Китай повышать пошлины на товары из США, если Вашингтон поднимет пошлины на продукцию из КНР до 125% или даже до 150%, Хэ Юнцянь отметила, что "в настоящий момент я не могу прокомментировать ваш гипотетический вопрос".
"Но я хочу подчеркнуть, что в торговых войнах нет победителей", - добавила она.
Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Что стоит за тарифной политикой Трампа
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаКитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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