https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373774.html

Китай заявил, что готов решать разногласия путем переговоров

Китай заявил, что готов решать разногласия путем переговоров - РИА Новости, 10.04.2025

Китай заявил, что готов решать разногласия путем переговоров

Китай готов решать разногласия путем консультаций и переговоров, но если США будут стоять на своем, то Китай будет сражаться до конца, заявил министр коммерции... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:55:00+03:00

2025-04-10T05:55:00+03:00

2025-04-10T10:25:00+03:00

цены на нефть

китай

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

марош шефчович

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Китай готов решать разногласия путем консультаций и переговоров, но если США будут стоять на своем, то Китай будет сражаться до конца, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. “Вчера США пригрозили ввести дополнительные 50% пошлины в отношении Китая, совершая ошибку за ошибкой. В торговых войнах нет победителей, а протекционизм - не выход. Китай готов решать разногласия путем консультаций и переговоров, но если США будут стоять на своем, то Китай будет сражаться до конца”, - сказал Ван Вэньтао, слова которого приводит минкоммерции. По его словам, “взаимные пошлины” США серьёзно нарушают законные интересы всех стран, грубо противоречат правилам Всемирной торговой организации, подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и наносят удар по стабильности глобального экономического порядка. Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010352099.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марош шефчович, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире