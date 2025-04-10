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Китай заявил, что готов решать разногласия путем переговоров - РИА Новости, 10.04.2025
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05:55 10.04.2025 (обновлено: 10:25 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373774.html
Китай заявил, что готов решать разногласия путем переговоров
Китай заявил, что готов решать разногласия путем переговоров - РИА Новости, 10.04.2025
Китай заявил, что готов решать разногласия путем переговоров
Китай готов решать разногласия путем консультаций и переговоров, но если США будут стоять на своем, то Китай будет сражаться до конца, заявил министр коммерции... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:55:00+03:00
2025-04-10T10:25:00+03:00
цены на нефть
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дональд трамп
марош шефчович
всемирная торговая организация (вто)
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Китай готов решать разногласия путем консультаций и переговоров, но если США будут стоять на своем, то Китай будет сражаться до конца, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. “Вчера США пригрозили ввести дополнительные 50% пошлины в отношении Китая, совершая ошибку за ошибкой. В торговых войнах нет победителей, а протекционизм - не выход. Китай готов решать разногласия путем консультаций и переговоров, но если США будут стоять на своем, то Китай будет сражаться до конца”, - сказал Ван Вэньтао, слова которого приводит минкоммерции. По его словам, “взаимные пошлины” США серьёзно нарушают законные интересы всех стран, грубо противоречат правилам Всемирной торговой организации, подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и наносят удар по стабильности глобального экономического порядка. Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010352099.html
китай
сша
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цены на нефть, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марош шефчович, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире
Цены на нефть, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марош Шефчович, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Китай заявил, что готов решать разногласия путем переговоров

Ван Вэньтао: Китай готов решать разногласия путем консультаций и переговоров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Китай готов решать разногласия путем консультаций и переговоров, но если США будут стоять на своем, то Китай будет сражаться до конца, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем.
“Вчера США пригрозили ввести дополнительные 50% пошлины в отношении Китая, совершая ошибку за ошибкой. В торговых войнах нет победителей, а протекционизм - не выход. Китай готов решать разногласия путем консультаций и переговоров, но если США будут стоять на своем, то Китай будет сражаться до конца”, - сказал Ван Вэньтао, слова которого приводит минкоммерции.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США
05:40
По его словам, “взаимные пошлины” США серьёзно нарушают законные интересы всех стран, грубо противоречат правилам Всемирной торговой организации, подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и наносят удар по стабильности глобального экономического порядка.
Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Трамп назвал Китай самым большим нарушителем в истории
Вчера, 22:17
 
Цены на нефтьКитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМарош ШефчовичВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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