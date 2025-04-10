https://ria.ru/20250410/kitaj-2010370829.html

Китай теряет экспорт в США через страны АСЕАН из-за новых пошлин

Китай теряет экспорт в США через страны АСЕАН из-за новых пошлин - РИА Новости, 10.04.2025

Китай теряет экспорт в США через страны АСЕАН из-за новых пошлин

Китай на фоне новых пошлин США теряет возможность экспортировать в Штаты обходным путем - через Вьетнам, Камбоджу и Лаос; с 2018 года прямой китайский экспорт в РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:02:00+03:00

2025-04-10T05:02:00+03:00

2025-04-10T05:02:00+03:00

технологии

сша

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Китай на фоне новых пошлин США теряет возможность экспортировать в Штаты обходным путем - через Вьетнам, Камбоджу и Лаос; с 2018 года прямой китайский экспорт в США упал примерно на 113,54 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе открытых торговых данных. Согласно официальной статистике Комиссии по международной торговле США, экспорт Китая в США снизился с 543,29 миллиарда долларов в 2018 году до 429,75 миллиарда долларов в 2024-м. При этом экспорт стран АСЕАН в США за тот же период вырос с 187,36 миллиарда долларов до 355,57 миллиарда — в первую очередь за счет Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. Многие китайские товары поступали в США с их территории, что позволяло обходить пошлины. Однако теперь этот буфер исчезает. И, как показывает дисбаланс в торговле, Китай пострадает сильнее. Даже с учетом введения 34% ответных пошлин, Пекин вряд ли нанесет сопоставимый удар по США: экспорт США в Китай в 2024 году составил 143,5 миллиарда долларов, тогда как китайский экспорт в США — 429,75 миллиарда. Теперь, с 9 апреля, Вашингтон ввел жесткие пошлины: 46% на продукцию из Вьетнама, 49% — из Камбоджи, 48% — из Лаоса. Это угрожает всей логистической схеме, сложившейся в последние годы. РЕЭКСПОРТ БОЛЬШЕ НЕ СРАБОТАЕТ С 2018 года экспорт Вьетнама в США вырос на 177% — с 51 до 141,4 миллиарда долларов. Особенно резко увеличились поставки техники и электроники: роботов и стиральных машин — с 2,8 до 28 миллиардов, смартфонов и кабелей — с 12,4 до 47 миллиардов. Значительная часть этой продукции могла иметь китайское происхождение. Так, экспорт компьютеров вырос с 900 миллионов до 15,3 миллиарда долларов, комплектующих для телефонов — с 7,9 до 20,3 миллиарда. За тот же период китайские поставки техники и электроники в США сократились на 74,9 миллиарда долларов. Теперь и этот обходной маршрут под угрозой. Тем временем Камбоджа увеличила экспорт в США с 2018 года на 232% — до 12,7 миллиарда долларов, в том числе поставки солнечных панелей выросли с нуля до 1,35 миллиарда долларов. Производство наладили китайские компании, обходя пошлины. Этот сегмент — как и 1,7 миллиарда долларов прироста в машиностроении и электронике — также оказался под ударом. У ЛАОСА ПРОБЛЕМЫ Лаос увеличил экспорт в США с 2018 года на 467%, до 808,9 миллиона долларов. Большую часть роста обеспечили солнечные панели (+349,37 миллиона) и легкая промышленность. Также резко увеличились поставки постельного белья, головных уборов и очков — всего на 150,4 миллиона долларов. В сумме эти товары составили 62% экспорта Лаоса в 2024 году, хотя местное производство почти не развивалось. Новые 49-процентные тарифы США подрывают китайские инвестиции, оставляя Лаос без внешнего спроса. Китай остался без альтернатив Попытка Китая обойти американские пошлины за счет перенаправления поставок через Вьетнам, Камбоджу и Лаос стремительно теряет актуальность. На фоне падения прямого экспорта в США на 113,54 миллиарда долларов с 2018 года и фактического закрытия альтернативных маршрутов, Пекин оказывается в тупике — без очевидных решений и запасных ходов. Вьетнамский экспортный прирост на 59,7 миллиарда долларов, камбоджийский — на 1,35 миллиарда, лаосский — на 349 миллионов — все это теперь под угрозой.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010351665.html

https://ria.ru/20250409/kitay-2010234750.html

https://ria.ru/20250409/vto-2010252259.html

https://ria.ru/20250409/vto-2010343815.html

сша

лаос

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, лаос, китай, введение трампом пошлин на импорт, в мире