https://ria.ru/20250410/kitaj-2010359403.html

Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США

Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США - РИА Новости, 10.04.2025

Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США

Китай увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с 34 до 84 процентов, следует из заявления на сайте комитета тарификации и... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T00:22:00+03:00

2025-04-10T00:22:00+03:00

2025-04-10T12:00:00+03:00

пекин

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

китай

в мире

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ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Китай увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с 34 до 84 процентов, следует из заявления на сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР."Скорректировать дополнительную тарифную ставку, предусмотренную в "официальном извещении комитета тарификации и классификации при Госсовете о введении дополнительных тарифов на импортные товары, происходящие из США (официальное извещение комитета № 4 от 2025 года)", с 34 процентов до 84 процентов", — говорится в документе. Решение Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в заявлении назвали ошибкой. Пекин подчеркнул, что подобные меры ущемляют законные права и интересы КНР и подрывают многостороннюю торговую систему, основанную на правилах.Дополнительные тарифные меры на импортные товары из Штатов заработали с 12:01 по пекинскому времени 10 апреля.Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.

https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html

пекин

сша

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пекин, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, китай, в мире