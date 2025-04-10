Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США в размере 84 процентов
© Getty Images / NurPhoto/Vernon YuenКонтейнерный терминал в порту Гонконга
© Getty Images / NurPhoto/Vernon Yuen
Контейнерный терминал в порту Гонконга. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Китай увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с 34 до 84 процентов, следует из заявления на сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.
"Скорректировать дополнительную тарифную ставку, предусмотренную в "официальном извещении комитета тарификации и классификации при Госсовете о введении дополнительных тарифов на импортные товары, происходящие из США (официальное извещение комитета № 4 от 2025 года)", с 34 процентов до 84 процентов", — говорится в документе.
Решение Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в заявлении назвали ошибкой. Пекин подчеркнул, что подобные меры ущемляют законные права и интересы КНР и подрывают многостороннюю торговую систему, основанную на правилах.
Дополнительные тарифные меры на импортные товары из Штатов заработали с 12:01 по пекинскому времени 10 апреля.
На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.
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Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.