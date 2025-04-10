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Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США - РИА Новости, 10.04.2025
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00:22 10.04.2025 (обновлено: 12:00 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010359403.html
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США - РИА Новости, 10.04.2025
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США
Китай увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с 34 до 84 процентов, следует из заявления на сайте комитета тарификации и... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T00:22:00+03:00
2025-04-10T12:00:00+03:00
пекин
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
китай
в мире
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ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Китай увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с 34 до 84 процентов, следует из заявления на сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР."Скорректировать дополнительную тарифную ставку, предусмотренную в "официальном извещении комитета тарификации и классификации при Госсовете о введении дополнительных тарифов на импортные товары, происходящие из США (официальное извещение комитета № 4 от 2025 года)", с 34 процентов до 84 процентов", — говорится в документе. Решение Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в заявлении назвали ошибкой. Пекин подчеркнул, что подобные меры ущемляют законные права и интересы КНР и подрывают многостороннюю торговую систему, основанную на правилах.Дополнительные тарифные меры на импортные товары из Штатов заработали с 12:01 по пекинскому времени 10 апреля.Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.
https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
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пекин, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, китай, в мире
Пекин, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Китай, В мире
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США

Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США в размере 84 процентов

© Getty Images / NurPhoto/Vernon YuenКонтейнерный терминал в порту Гонконга
Контейнерный терминал в порту Гонконга - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / NurPhoto/Vernon Yuen
Контейнерный терминал в порту Гонконга. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Китай увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с 34 до 84 процентов, следует из заявления на сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.
"Скорректировать дополнительную тарифную ставку, предусмотренную в "официальном извещении комитета тарификации и классификации при Госсовете о введении дополнительных тарифов на импортные товары, происходящие из США (официальное извещение комитета № 4 от 2025 года)", с 34 процентов до 84 процентов", — говорится в документе.
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Решение Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в заявлении назвали ошибкой. Пекин подчеркнул, что подобные меры ущемляют законные права и интересы КНР и подрывают многостороннюю торговую систему, основанную на правилах.
Дополнительные тарифные меры на импортные товары из Штатов заработали с 12:01 по пекинскому времени 10 апреля.

На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.

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Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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ПекинСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортКитайВ мире
 
 
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