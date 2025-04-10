https://ria.ru/20250410/kirill-2010478226.html
Патриарх Кирилл заявил о серьезной угрозе от массовой миграции для общества
Патриарх Кирилл заявил о серьезной угрозе от массовой миграции для общества - РИА Новости, 10.04.2025
Патриарх Кирилл заявил о серьезной угрозе от массовой миграции для общества
Массовая иммиграция несет в себе серьезные угрозы традиционной идентичности российского общества, нужна ответственная миграционная политика и общественное... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:15:00+03:00
2025-04-10T14:15:00+03:00
2025-04-10T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Массовая иммиграция несет в себе серьезные угрозы традиционной идентичности российского общества, нужна ответственная миграционная политика и общественное обсуждение этой темы, заявил патриарх Кирилл на заседании высшего церковного совета Русской православной церкви, которое проходит в четверг в храме Христа Спасителя. "Сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами, которые требуют безотлагательной реакции. Массовая иммиграция несет в себе серьезные угрозы традиционной идентичности российского общества. Приток людей, отличающихся от нас по культуре, по образу жизни, по привычкам, конечно, не может не влиять на социальную среду. Возникла и новая проблема с возможными далеко идущими последствиями, когда формируются замкнутые этнические сообщества, недоброжелательно относящиеся к коренному населению России", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, особую тревогу вызывает то, что среди мигрантов "немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество", не желает учить язык, знать культуру и уважать российские законы. "Речь идет не о религиозных отличиях, а о культурной дезинтеграции. Если посмотреть на статистику, в том числе и преступных деяний, то очень большой процент падает именно на эти этнические группы, которые часто плохо владеют русским языком, не имеют ничего общего с нашей культурой, не желают интегрироваться, а используют экономический потенциал и материальное благополучие граждан России для незаконного обогащения", - пояснил глава Русской церкви. Он отметил, что в этих условиях Русская церковь "должна твердо заявлять о необходимости отстаивать духовное и культурное единство нашей страны". "Мы призваны свидетельствовать о необходимости ответственной миграционной политики, и этот тезис не входит ни в какое противоречие с заботой о правах человека, религиозных свободах и так далее", - подчеркнул патриарх Кирилл. Он посетовал, что несмотря на озабоченность правоохранительных органов темой этнической преступности, в российском обществе не видно "ни одной серьезной дискуссии, где бы открыто обсуждалась эта тема". "Думаю, существует лже-опасение, что мы кого-то обидим. Нет, не обидим. Общество имеет право на защиту, большинство имеет право на защиту. Общественные дискуссии, привлечение к дискуссии представителей научного, культурного, религиозного сообщества должны быть нашим ответом на эти реальные угрозы идентичности нашей национальной жизни", - заключил предстоятель Русской церкви.
https://ria.ru/20250130/migratsiya-1996337024.html
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россия, русская православная церковь
Религия, Россия, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл заявил о серьезной угрозе от массовой миграции для общества
Патриарх Кирилл: массовая иммиграция несет серьезные угрозы идентичности России
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Массовая иммиграция несет в себе серьезные угрозы традиционной идентичности российского общества, нужна ответственная миграционная политика и общественное обсуждение этой темы, заявил патриарх Кирилл на заседании высшего церковного совета Русской православной церкви, которое проходит в четверг в храме Христа Спасителя.
"Сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами, которые требуют безотлагательной реакции. Массовая иммиграция несет в себе серьезные угрозы традиционной идентичности российского общества. Приток людей, отличающихся от нас по культуре, по образу жизни, по привычкам, конечно, не может не влиять на социальную среду. Возникла и новая проблема с возможными далеко идущими последствиями, когда формируются замкнутые этнические сообщества, недоброжелательно относящиеся к коренному населению России", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, особую тревогу вызывает то, что среди мигрантов "немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество", не желает учить язык, знать культуру и уважать российские законы.
"Речь идет не о религиозных отличиях, а о культурной дезинтеграции. Если посмотреть на статистику, в том числе и преступных деяний, то очень большой процент падает именно на эти этнические группы, которые часто плохо владеют русским языком, не имеют ничего общего с нашей культурой, не желают интегрироваться, а используют экономический потенциал и материальное благополучие граждан России
для незаконного обогащения", - пояснил глава Русской церкви.
Он отметил, что в этих условиях Русская церковь "должна твердо заявлять о необходимости отстаивать духовное и культурное единство нашей страны". "Мы призваны свидетельствовать о необходимости ответственной миграционной политики, и этот тезис не входит ни в какое противоречие с заботой о правах человека, религиозных свободах и так далее", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Он посетовал, что несмотря на озабоченность правоохранительных органов темой этнической преступности, в российском обществе не видно "ни одной серьезной дискуссии, где бы открыто обсуждалась эта тема".
"Думаю, существует лже-опасение, что мы кого-то обидим. Нет, не обидим. Общество имеет право на защиту, большинство имеет право на защиту. Общественные дискуссии, привлечение к дискуссии представителей научного, культурного, религиозного сообщества должны быть нашим ответом на эти реальные угрозы идентичности нашей национальной жизни", - заключил предстоятель Русской церкви.