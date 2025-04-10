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Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в цифровых сервисах - РИА Новости, 10.04.2025
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05:37 10.04.2025 (обновлено: 10:26 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kiberbezopasnost-2010373005.html
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в цифровых сервисах
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в цифровых сервисах - РИА Новости, 10.04.2025
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в цифровых сервисах
Мошенники идут "в ногу" с развитием технологий, атакуя жертв через звонки, электронную почту, мессенджеры и соцсети, поэтому защиту своих денег и персональных... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:37:00+03:00
2025-04-10T10:26:00+03:00
общество
технологии
лаборатория касперского
telegram
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мошенники идут "в ногу" с развитием технологий, атакуя жертв через звонки, электронную почту, мессенджеры и соцсети, поэтому защиту своих денег и персональных данных также следует настроить во всех цифровых сервисах, рассказал РИА Новости глава отдела исследований в области ИИ "Университета НТИ 2035" Ярослав Селиверстов. "Мошенники активно звонят, выдавая себя за представителей самых разных организаций - банков, полиции, соцслужб. Пользователям доступно несколько сервисов, которые "обрубают" такие звонки. Это, например, Kaspersky Who Calls — определяет и блокирует мошеннические звонки на основе ИИ-анализа базы номеров, "Чисарь" (российский аналог Truecaller) - определяет спам-номера и мошенников, "Коллтрекер" - анализирует входящие звонки и блокирует нежелательные. Их можно установить и на телефоны детей и пожилых родственников", - сказал Селиверстов. "В случае с электронной почтой чаще всего встречаются письма, маскирующиеся под официальные, вложения с вирусами и ссылки на вредоносные сайты. Используйте проверенные почтовые сервисы, такие как Gmail, Outlook, ProtonMail или "Яндекс.Почта", которые применяют ИИ для автоматической фильтрации опасных писем", - советует эксперт. Он рекомендует отключить автоматическое открытие ссылок и вложений в настройках почтовых программ – так вирус не запустится сам по себе, - а также включить строгую фильтрацию спама и фишинга. Кроме того, фильтры в почте можно настроить таким образом, чтобы подозрительные письма, приходящие вашим пожилым родственникам, пересылались вам для проверки. В защите почтовых ящиков также может помочь антивирус с ИИ-модулем - он анализирует вложения и ссылки, блокируя вредоносные действия. Что касается мессенджеров и социальных сетей, в VK эксперт советует включить встроенный антиспам через функцию "Фильтровать подозрительные сообщения", а также активировать функцию "Скрыть сообщения от незнакомцев" через настройки приватности. В Telegram, особенно в группах и каналах, можно использовать ИИ-ботов, которые автоматически удаляют мошеннические сообщения и спам. Селиверстов также предлагает использовать дополнительные расширения для браузеров, блокирующие переход на мошеннические сайты. "На детских гаджетах стоит установить Google Family Link (для Android) или Apple Screen Time (для iOS). Эти решения позволяют взрослым управлять доступом к приложениям и сайтам, видеть активность ребенка и мгновенно блокировать сомнительные действия. Дома можно настроить на домашнем роутере безопасные DNS, например, Yandex DNS, AdGuard DNS, Cloudflare 1.1.1.1 for Families. Они автоматически фильтруют весь вредный трафик для всех устройств в доме", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20250329/mest-2008069805.html
https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010366426.html
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общество, технологии, лаборатория касперского, telegram
Общество, Технологии, Лаборатория Касперского, Telegram
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в цифровых сервисах

Селиверстов посоветовал настроить защиту защиту от мошенников на всех сервисах

© Prae_StudioЗащита персональных данных
Защита персональных данных - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Prae_Studio
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мошенники идут "в ногу" с развитием технологий, атакуя жертв через звонки, электронную почту, мессенджеры и соцсети, поэтому защиту своих денег и персональных данных также следует настроить во всех цифровых сервисах, рассказал РИА Новости глава отдела исследований в области ИИ "Университета НТИ 2035" Ярослав Селиверстов.
"Мошенники активно звонят, выдавая себя за представителей самых разных организаций - банков, полиции, соцслужб. Пользователям доступно несколько сервисов, которые "обрубают" такие звонки. Это, например, Kaspersky Who Calls — определяет и блокирует мошеннические звонки на основе ИИ-анализа базы номеров, "Чисарь" (российский аналог Truecaller) - определяет спам-номера и мошенников, "Коллтрекер" - анализирует входящие звонки и блокирует нежелательные. Их можно установить и на телефоны детей и пожилых родственников", - сказал Селиверстов.
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"В случае с электронной почтой чаще всего встречаются письма, маскирующиеся под официальные, вложения с вирусами и ссылки на вредоносные сайты. Используйте проверенные почтовые сервисы, такие как Gmail, Outlook, ProtonMail или "Яндекс.Почта", которые применяют ИИ для автоматической фильтрации опасных писем", - советует эксперт.
Он рекомендует отключить автоматическое открытие ссылок и вложений в настройках почтовых программ – так вирус не запустится сам по себе, - а также включить строгую фильтрацию спама и фишинга. Кроме того, фильтры в почте можно настроить таким образом, чтобы подозрительные письма, приходящие вашим пожилым родственникам, пересылались вам для проверки. В защите почтовых ящиков также может помочь антивирус с ИИ-модулем - он анализирует вложения и ссылки, блокируя вредоносные действия.
Что касается мессенджеров и социальных сетей, в VK эксперт советует включить встроенный антиспам через функцию "Фильтровать подозрительные сообщения", а также активировать функцию "Скрыть сообщения от незнакомцев" через настройки приватности. В Telegram, особенно в группах и каналах, можно использовать ИИ-ботов, которые автоматически удаляют мошеннические сообщения и спам. Селиверстов также предлагает использовать дополнительные расширения для браузеров, блокирующие переход на мошеннические сайты.
"На детских гаджетах стоит установить Google Family Link (для Android) или Apple Screen Time (для iOS). Эти решения позволяют взрослым управлять доступом к приложениям и сайтам, видеть активность ребенка и мгновенно блокировать сомнительные действия. Дома можно настроить на домашнем роутере безопасные DNS, например, Yandex DNS, AdGuard DNS, Cloudflare 1.1.1.1 for Families. Они автоматически фильтруют весь вредный трафик для всех устройств в доме", - добавил эксперт.
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