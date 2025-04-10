https://ria.ru/20250410/khotsenko-2010458277.html

Губернатор Омской области Хоценко рассказал о сотрудничестве с "Росатомом"

Губернатор Омской области Хоценко рассказал о сотрудничестве с "Росатомом" - РИА Новости, 10.04.2025

Губернатор Омской области Хоценко рассказал о сотрудничестве с "Росатомом"

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о том, как в регионе проходит день "Росатома", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:27:00+03:00

2025-04-10T13:27:00+03:00

2025-04-10T13:37:00+03:00

омская область

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ОМСК, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о том, как в регионе проходит день "Росатома", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. В регионе проходят встречи по развитию промышленности и роботизации, инфраструктуре и логистике, экологии и медицине. Омская область активно работает над укреплением технологического суверенитета России и заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества и внедрении инновационных технологий. "Госкорпорация "Росатом" – надежный партнер региона. Омская область поставляет промышленную продукцию на объекты "Росатома" в России, Белоруссии, Турции, Бангладеше, Индии и Египте. В прошлом году в Омске с использованием разработанных "Росатомом" систем безопасности "Умный пешеходный переход" модернизировали 200 пешеходных переходов вблизи школ, лицеев и гимназий. Сейчас прорабатывается еще несколько интересных проектов, в частности, по созданию ветроэлектростанции и Центра аддитивных технологий машиностроения", – сообщили в пресс-службе. Основная цель визита представителей "Росатома" в Омск – найти совместные точки для развития региона и продвижения передовых технологий госкорпорации в новых непрофильных бизнесах. "Приятно отметить, что региональные власти очень заинтересованы в совместном сотрудничестве. Госкопорация "Росатом" всегда готова поделиться своим опытом и компетенциями с нашими коллегами в регионах. Уверен, что такая конструктивная работа принесет позитивный эффект взаимовыгодного сотрудничества. Что важно — такие мероприятия позволяют на стадии разработки сформировать команды из профильных компетентных специалистов, которые смогут довести свои проекты до успешной реализации", — отметил директор проекта департамента по взаимодействию с регионами "Росатома" Дмитрий Кочергин. Пути возможного сотрудничества в регионе заключаются в решении для обрабатывающей промышленности и машиностроения, а также в социально-культурном развитии.

https://ria.ru/20250409/shos-2010178229.html

https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009025946.html

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омская область, россия, виталий хоценко