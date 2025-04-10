https://ria.ru/20250410/karlson-2010365183.html
"Настоящее безумие": Такер Карлсон пришел в ужас от плана против России
"Настоящее безумие": Такер Карлсон пришел в ужас от плана против России - РИА Новости, 10.04.2025
"Настоящее безумие": Такер Карлсон пришел в ужас от плана против России
Администрация президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты об опасности ядерной войны и все равно передала Киеву ракеты для ударов по России, заявил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:12:00+03:00
2025-04-10T03:12:00+03:00
2025-04-10T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты об опасности ядерной войны и все равно передала Киеву ракеты для ударов по России, заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X."В середине конфликта Пентагон провел расчеты и выяснил, что, если США отправят оружие украинцам и позволят им использовать его для обстрелов территории России, вероятность ядерного обмена составила бы 50 процентов. <…> И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать", — сказал он.Речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS."Это настоящее безумие. <…> Рисковать ядерной войной? Сумасшествие. Не могу поверить, что это правда", — добавил Карлсон.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны Москвы используется для негативного влияния на дружественные ей страны.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Так, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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https://ria.ru/20250409/rossija-2010341911.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010127153.html
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россия, сша, москва, такер карлсон, джо байден, владимир путин, министерство обороны сша
Россия, США, Москва, Такер Карлсон, Джо Байден, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Настоящее безумие": Такер Карлсон пришел в ужас от плана против России
Такер Карлсон: США были готовы рискнуть и начать ядерную войну с РФ