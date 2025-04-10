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"Настоящее безумие": Такер Карлсон пришел в ужас от плана против России - РИА Новости, 10.04.2025
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03:12 10.04.2025 (обновлено: 13:55 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/karlson-2010365183.html
"Настоящее безумие": Такер Карлсон пришел в ужас от плана против России
"Настоящее безумие": Такер Карлсон пришел в ужас от плана против России - РИА Новости, 10.04.2025
"Настоящее безумие": Такер Карлсон пришел в ужас от плана против России
Администрация президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты об опасности ядерной войны и все равно передала Киеву ракеты для ударов по России, заявил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:12:00+03:00
2025-04-10T13:55:00+03:00
россия
сша
москва
такер карлсон
джо байден
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты об опасности ядерной войны и все равно передала Киеву ракеты для ударов по России, заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X."В середине конфликта Пентагон провел расчеты и выяснил, что, если США отправят оружие украинцам и позволят им использовать его для обстрелов территории России, вероятность ядерного обмена составила бы 50 процентов. &lt;…&gt; И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать", — сказал он.Речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS."Это настоящее безумие. &lt;…&gt; Рисковать ядерной войной? Сумасшествие. Не могу поверить, что это правда", — добавил Карлсон.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны Москвы используется для негативного влияния на дружественные ей страны.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Так, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010359921.html
https://ria.ru/20250409/rossija-2010341911.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010127153.html
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россия, сша, москва, такер карлсон, джо байден, владимир путин, министерство обороны сша
Россия, США, Москва, Такер Карлсон, Джо Байден, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Настоящее безумие": Такер Карлсон пришел в ужас от плана против России

Такер Карлсон: США были готовы рискнуть и начать ядерную войну с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты об опасности ядерной войны и все равно передала Киеву ракеты для ударов по России, заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.
"В середине конфликта Пентагон провел расчеты и выяснил, что, если США отправят оружие украинцам и позволят им использовать его для обстрелов территории России, вероятность ядерного обмена составила бы 50 процентов. <…> И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать", — сказал он.
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Речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS.
"Это настоящее безумие. <…> Рисковать ядерной войной? Сумасшествие. Не могу поверить, что это правда", — добавил Карлсон.
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Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Так, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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