https://ria.ru/20250410/kaluga-2010363525.html

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 10.04.2025

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T02:09:00+03:00

2025-04-10T02:09:00+03:00

2025-04-10T11:35:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

калуга

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.

https://ria.ru/20250409/aeroport-2010355370.html

калуга

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, общество