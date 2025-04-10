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Экс-король Испании подал в суд на свою бывшую любовницу по делу о клевете - РИА Новости, 10.04.2025
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15:55 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/ispaniya-2010511935.html
Экс-король Испании подал в суд на свою бывшую любовницу по делу о клевете
Экс-король Испании подал в суд на свою бывшую любовницу по делу о клевете - РИА Новости, 10.04.2025
Экс-король Испании подал в суд на свою бывшую любовницу по делу о клевете
Почётный король Испании Хуан Карлос I подал иск о защите чести и достоинства против своей бывшей любовницы Коринны цу Сайн-Витгенштейн (урожденной Ларсен) и её... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:55:00+03:00
2025-04-10T15:55:00+03:00
в мире
справки
испания
саудовская аравия
лондон
хуан карлос i
фелипе
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МАДРИД, 10 апр - РИА Новости. Почётный король Испании Хуан Карлос I подал иск о защите чести и достоинства против своей бывшей любовницы Коринны цу Сайн-Витгенштейн (урожденной Ларсен) и её бывшего адвоката Данте Каноники, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в окружении экс-монарха. "Хуан Карлос I подал в швейцарский суд иск по предполагаемым преступлениям против чести в отношении своей бывшей партнёрши Коринны Ларсен и её бывшего адвоката - женевского юриста Данте Каноники", - пишет издание. По информации газеты, иск касается высказываний и информации, которые, по мнению Хуана Карлоса, были распространены Ларсен и Каноникой и нанесли ущерб его чести и достоинству. Отмечается, что в течение нескольких лет юристы экс-короля советовали ему не вступать в судебные тяжбы с Ларсен, которая ранее уже проиграла дело о домогательствах и слежке против него в британском суде. Тем не менее, после победы в Лондоне юристы настояли на возможности подачи иска о защите чести. Согласно расследованию швейцарской прокуратуры, в 2008 году Хуан Карлос получил 65 миллионов евро от министерства финансов Саудовской Аравии и в 2012 году через панамский фонд Lucum перевёл их своей тогдашней спутнице Коринне Ларсен. Средства были задекларированы как безвозвратный подарок и впоследствии оказались на офшорных счетах Ларсен в филиале банка на Багамах и в банке в Нью-Йорке. При этом, Каноника был управляющим панамского фонда Lucum. Несмотря на просьбы экс-короля, Ларсен отказалась вернуть деньги. В 2021 году прокуратура Швейцарии прекратила расследование по делу о возможной отмывке капитала, не найдя состава преступления. В 2020 году Коринна Ларсен (ранее носившая фамилию второго супруга Сайн-Витгенштейн-Сайн) подала иск на Хуана Карлоса и на руководство испанского Национального разведывательного центра. По заявлениям Ларсон, после разрыва отношений с Хуаном Карлосом она подверглась преследованию. В частности, она заверяет, что подверглась давлению и слежке после того, как отказалась вернуть 65 миллионов евро. В частности, сообщила Ларсен, испанские спецслужбы обыскали ее дом в Лондоне. Хуан Карлос, состоящий в браке с Софией Греческой с 1962 года, отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе в 2014 году, но сохранил титул короля. В марте 2020 года из-за разразившегося коррупционного скандала Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета Королевского дома, а также отказался от наследства. В августе 2020 года Хуан Карлос уехал из Испании в ОАЭ. Он принял решение пока не возвращаться на родину, а остаться в Абу-Даби, следует из его письма сыну королю Фелипе VI, обнародованном в марте 2022 года.
https://ria.ru/20250405/ispanija-2009539583.html
https://ria.ru/20250403/ispaniya-2009161094.html
https://rsport.ria.ru/20250404/lukashenko-2009427248.html
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в мире, справки, испания, саудовская аравия, лондон, хуан карлос i, фелипе
В мире, Справки, Испания, Саудовская Аравия, Лондон, Хуан Карлос I, Фелипе
Экс-король Испании подал в суд на свою бывшую любовницу по делу о клевете

Хуан Карлос I подал иск о защите достоинства против своей бывшей любовницы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкКороль Испании Хуан Карлос I
Король Испании Хуан Карлос I - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Король Испании Хуан Карлос I. Архивное фото
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МАДРИД, 10 апр - РИА Новости. Почётный король Испании Хуан Карлос I подал иск о защите чести и достоинства против своей бывшей любовницы Коринны цу Сайн-Витгенштейн (урожденной Ларсен) и её бывшего адвоката Данте Каноники, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в окружении экс-монарха.
"Хуан Карлос I подал в швейцарский суд иск по предполагаемым преступлениям против чести в отношении своей бывшей партнёрши Коринны Ларсен и её бывшего адвоката - женевского юриста Данте Каноники", - пишет издание.
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По информации газеты, иск касается высказываний и информации, которые, по мнению Хуана Карлоса, были распространены Ларсен и Каноникой и нанесли ущерб его чести и достоинству.
Отмечается, что в течение нескольких лет юристы экс-короля советовали ему не вступать в судебные тяжбы с Ларсен, которая ранее уже проиграла дело о домогательствах и слежке против него в британском суде. Тем не менее, после победы в Лондоне юристы настояли на возможности подачи иска о защите чести.
Согласно расследованию швейцарской прокуратуры, в 2008 году Хуан Карлос получил 65 миллионов евро от министерства финансов Саудовской Аравии и в 2012 году через панамский фонд Lucum перевёл их своей тогдашней спутнице Коринне Ларсен. Средства были задекларированы как безвозвратный подарок и впоследствии оказались на офшорных счетах Ларсен в филиале банка на Багамах и в банке в Нью-Йорке. При этом, Каноника был управляющим панамского фонда Lucum. Несмотря на просьбы экс-короля, Ларсен отказалась вернуть деньги. В 2021 году прокуратура Швейцарии прекратила расследование по делу о возможной отмывке капитала, не найдя состава преступления.
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В 2020 году Коринна Ларсен (ранее носившая фамилию второго супруга Сайн-Витгенштейн-Сайн) подала иск на Хуана Карлоса и на руководство испанского Национального разведывательного центра. По заявлениям Ларсон, после разрыва отношений с Хуаном Карлосом она подверглась преследованию. В частности, она заверяет, что подверглась давлению и слежке после того, как отказалась вернуть 65 миллионов евро. В частности, сообщила Ларсен, испанские спецслужбы обыскали ее дом в Лондоне.
Хуан Карлос, состоящий в браке с Софией Греческой с 1962 года, отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе в 2014 году, но сохранил титул короля. В марте 2020 года из-за разразившегося коррупционного скандала Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета Королевского дома, а также отказался от наследства. В августе 2020 года Хуан Карлос уехал из Испании в ОАЭ. Он принял решение пока не возвращаться на родину, а остаться в Абу-Даби, следует из его письма сыну королю Фелипе VI, обнародованном в марте 2022 года.
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