https://ria.ru/20250410/iran-2010502792.html

Иран пригрозил США высылкой инспекторов МАГАТЭ в случае новых угроз

Иран пригрозил США высылкой инспекторов МАГАТЭ в случае новых угроз - РИА Новости, 10.04.2025

Иран пригрозил США высылкой инспекторов МАГАТЭ в случае новых угроз

Иранская сторона в случае продолжения угроз со стороны США может принять сдерживающие меры, например, выслать инспекторов МАГАТЭ с территории Ирана и прекратить РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:22:00+03:00

2025-04-10T15:22:00+03:00

2025-04-10T15:22:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Иранская сторона в случае продолжения угроз со стороны США может принять сдерживающие меры, например, выслать инспекторов МАГАТЭ с территории Ирана и прекратить сотрудничество с этой организацией, заявил в четверг советник Верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани. "Продолжающиеся внешние угрозы и превращение Ирана в объект военного нападения могут привести к принятию сдерживающих мер, таких как высылка инспекторов МАГАТЭ и прекращение сотрудничества. Также может рассматриваться вопрос о переводе обогащенного материала в безопасное место", - написал Шамхани на своей странице в социальной сети X. В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250410/turtsija-2010362222.html

https://ria.ru/20250410/diplomatiya-2010362426.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али шамхани, масуд пезешкиан, магатэ