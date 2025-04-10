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В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект - РИА Новости, 10.04.2025
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00:53 10.04.2025 (обновлено: 01:01 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/iran-2010360404.html
В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект
В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект - РИА Новости, 10.04.2025
В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект
Неопознанный движущийся светящийся объект был замечен в ночь на четверг в небе над городом Кум, расположенном в одноименной провинции в центральной части Ирана, РИА Новости, 10.04.2025
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ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Неопознанный движущийся светящийся объект был замечен в ночь на четверг в небе над городом Кум, расположенном в одноименной провинции в центральной части Ирана, передает агентство Mehr."В ночь на четверг в небе над городом Кум был замечен неопознанный светящийся объект", - говорится в сообщении агентства.По информации Mehr, объект двигался в небе, излучая яркий свет. Агентство уточняет, что на момент публикации заметки официальных сообщений о его природе не поступало.
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иран, в мире, кум
Иран, В мире, Кум
В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект

В небе над центральной частью Ирана заметили неопознанный светящийся объект

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Неопознанный движущийся светящийся объект был замечен в ночь на четверг в небе над городом Кум, расположенном в одноименной провинции в центральной части Ирана, передает агентство Mehr.
"В ночь на четверг в небе над городом Кум был замечен неопознанный светящийся объект", - говорится в сообщении агентства.
По информации Mehr, объект двигался в небе, излучая яркий свет. Агентство уточняет, что на момент публикации заметки официальных сообщений о его природе не поступало.
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