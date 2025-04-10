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В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект
В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект - РИА Новости, 10.04.2025
В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект
Неопознанный движущийся светящийся объект был замечен в ночь на четверг в небе над городом Кум, расположенном в одноименной провинции в центральной части Ирана, РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T00:53:00+03:00
2025-04-10T00:53:00+03:00
2025-04-10T01:01:00+03:00
иран
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ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Неопознанный движущийся светящийся объект был замечен в ночь на четверг в небе над городом Кум, расположенном в одноименной провинции в центральной части Ирана, передает агентство Mehr."В ночь на четверг в небе над городом Кум был замечен неопознанный светящийся объект", - говорится в сообщении агентства.По информации Mehr, объект двигался в небе, излучая яркий свет. Агентство уточняет, что на момент публикации заметки официальных сообщений о его природе не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, кум
В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект
В небе над центральной частью Ирана заметили неопознанный светящийся объект