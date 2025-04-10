https://ria.ru/20250410/iran-2010360404.html

В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект

В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект - РИА Новости, 10.04.2025

В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект

Неопознанный движущийся светящийся объект был замечен в ночь на четверг в небе над городом Кум, расположенном в одноименной провинции в центральной части Ирана, РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T00:53:00+03:00

2025-04-10T00:53:00+03:00

2025-04-10T01:01:00+03:00

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 10 апр - РИА Новости. Неопознанный движущийся светящийся объект был замечен в ночь на четверг в небе над городом Кум, расположенном в одноименной провинции в центральной части Ирана, передает агентство Mehr."В ночь на четверг в небе над городом Кум был замечен неопознанный светящийся объект", - говорится в сообщении агентства.По информации Mehr, объект двигался в небе, излучая яркий свет. Агентство уточняет, что на момент публикации заметки официальных сообщений о его природе не поступало.

https://ria.ru/20250328/polsha-2007834256.html

иран

кум

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, в мире, кум