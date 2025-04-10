https://ria.ru/20250410/iran-2010360072.html
В Иране опровергли сообщения о покушении на генерала Хаджизаде
В Иране опровергли сообщения о покушении на генерала Хаджизаде - РИА Новости, 10.04.2025
В Иране опровергли сообщения о покушении на генерала Хаджизаде
Сообщения о якобы имеющем место неудачном покушении на убийство командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T00:46:00+03:00
2025-04-10T00:46:00+03:00
2025-04-10T00:46:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 10 апр – РИА Новости. Сообщения о якобы имеющем место неудачном покушении на убийство командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Амира-Али Хаджизаде, появившиеся ранее в ряде СМИ, недостоверны и являются частью вражеского сценария по созданию атмосферы страха в Иране, сообщило со ссылкой на осведомленный источник иранское агентство Fars. Двумя днями ранее в ряде СМИ появились сообщения о якобы имевшем место неудачном покушении на Хаджизаде. "Опровергая недавние слухи, (появившиеся - ред.) в ряде враждебных СМИ и интернет-пространстве, по поводу (якобы имеющего место - ред.) убийства генерала Хаджизаде, осведомленный источник назвал их частью повторяющегося сценария врага для создания страха и нарушения психологической атмосферы в стране, заявив, что не было ни убийства, ни даже покушения с целью убийства, а опубликованные врагом новости являются (приемом - ред.) психологической войны", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале агентства. По информации Fars, упомянутый источник утверждает, что Хаджизаде, как и прежде, продолжает выполнять возложенные на него обязанности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран
В Иране опровергли сообщения о покушении на генерала Хаджизаде
Fars назвало сообщения о покушении на Хаджизаде частью вражеского сценария
ТЕГЕРАН, 10 апр – РИА Новости.
Сообщения о якобы имеющем место неудачном покушении на убийство командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Амира-Али Хаджизаде, появившиеся ранее в ряде СМИ, недостоверны и являются частью вражеского сценария по созданию атмосферы страха в Иране, сообщило со ссылкой на осведомленный источник иранское агентство Fars
.
Двумя днями ранее в ряде СМИ появились сообщения о якобы имевшем место неудачном покушении на Хаджизаде.
"Опровергая недавние слухи, (появившиеся - ред.) в ряде враждебных СМИ и интернет-пространстве, по поводу (якобы имеющего место - ред.) убийства генерала Хаджизаде, осведомленный источник назвал их частью повторяющегося сценария врага для создания страха и нарушения психологической атмосферы в стране, заявив, что не было ни убийства, ни даже покушения с целью убийства, а опубликованные врагом новости являются (приемом - ред.) психологической войны", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале агентства.
По информации Fars, упомянутый источник утверждает, что Хаджизаде, как и прежде, продолжает выполнять возложенные на него обязанности.