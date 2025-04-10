https://ria.ru/20250410/ipoteka-2010580163.html

Депутат прокомментировала слова Путина об ипотеке

Депутат прокомментировала слова Путина об ипотеке - РИА Новости, 10.04.2025

Депутат прокомментировала слова Путина об ипотеке

Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова в интервью RT отметила важность разъяснения условий по ипотеке россиянам. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:57:00+03:00

2025-04-10T20:57:00+03:00

2025-04-10T20:57:00+03:00

экономика

ипотека

россия

владимир путин

яна лантратова

виталий мутко

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова в интервью RT отметила важность разъяснения условий по ипотеке россиянам."Когда люди понимают механизмы ценообразования, условия ипотеки, динамику спроса и предложения, они меньше подвержены панике и действиям спекулянтов. Прозрачность информации снижает риск искусственного ажиотажа и позволяет рынку функционировать более стабильно и предсказуемо", — сказала она.По мнению депутата, такая мера защитит население от необдуманных покупок и потенциальных финансовых потерь. Лантратова призвала рассказывать о возможных рисках, включая дефицит жилья и напомнила о необходимости повышать финансовую грамотность.В четверг президент России Владимир Путин встретился с гендиректором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. В ходе встречи в том числе обсуждались вопросы льготной ипотеки. Мутко рассказал президенту, что многие россияне сейчас отложили покупку жилья. Однако, по его словам, в будущем из-за высокого спроса, когда ситуация изменится, люди начнут забирать деньги из банков, а жилья в предложении может не быть. Путин призвал заранее работать с потребителями и объяснять условия ипотеки, чтобы в будущем при увеличении спроса на жилье не спровоцировать рост цен.

https://ria.ru/20250410/matkapital-1733022511.html

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экономика, ипотека, россия, владимир путин, яна лантратова, виталий мутко