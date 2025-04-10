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Путин призвал заранее объяснять условия ипотеки - РИА Новости, 10.04.2025
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14:38 10.04.2025 (обновлено: 16:35 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ipoteka-2010489675.html
Путин призвал заранее объяснять условия ипотеки
Путин призвал заранее объяснять условия ипотеки - РИА Новости, 10.04.2025
Путин призвал заранее объяснять условия ипотеки
Президент России Владимир Путин призвал заранее работать с потребителями и объяснять условия ипотеки, чтобы в будущем при увеличении спроса на жилье не... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:38:00+03:00
2025-04-10T16:35:00+03:00
экономика
жилье
россия
владимир путин
виталий мутко
"дом.рф"
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал заранее работать с потребителями и объяснять условия ипотеки, чтобы в будущем при увеличении спроса на жилье не спровоцировать рост цен. В четверг Путин встретился с гендиректором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. В ходе встречи в том числе обсуждались вопросы льготной ипотеки. Мутко рассказал президенту, что многие россияне сейчас отложили покупку жилья. Однако, по его словам, в будущем из-за высокого спроса, когда ситуация изменится, люди начнут забирать деньги из банков, а жилья в предложении может не быть. "Цена вырастет", - отреагировал Путин. Со своей стороны Мутко отметил, что этого нельзя допустить. "Нужно и с потребителями тоже работать, заранее все объяснять", - подчеркнул президент. Кроме того, Мутко рассказал о результатах реформы 2019 года, когда отрасль жилищного строительства перевели на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Глава "ДОМ.РФ" указал на то, что благодаря этому "обманутых дольщиков не стало". "Но много было сомнений в том, что это будет эффективно", - вспомнил Путин.
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экономика, жилье, россия, владимир путин, виталий мутко, "дом.рф"
Экономика, Жилье, Россия, Владимир Путин, Виталий Мутко, "Дом.РФ"
Путин призвал заранее объяснять условия ипотеки

Путин призвал заранее разъяснять людям условия ипотеки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ" Виталий Мутко во время встречи. 10 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Мутко во время встречи. 10 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ" Виталий Мутко во время встречи. 10 апреля 2025
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал заранее работать с потребителями и объяснять условия ипотеки, чтобы в будущем при увеличении спроса на жилье не спровоцировать рост цен.
В четверг Путин встретился с гендиректором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. В ходе встречи в том числе обсуждались вопросы льготной ипотеки. Мутко рассказал президенту, что многие россияне сейчас отложили покупку жилья. Однако, по его словам, в будущем из-за высокого спроса, когда ситуация изменится, люди начнут забирать деньги из банков, а жилья в предложении может не быть.
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"Цена вырастет", - отреагировал Путин.
Со своей стороны Мутко отметил, что этого нельзя допустить.
"Нужно и с потребителями тоже работать, заранее все объяснять", - подчеркнул президент.
Кроме того, Мутко рассказал о результатах реформы 2019 года, когда отрасль жилищного строительства перевели на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Глава "ДОМ.РФ" указал на то, что благодаря этому "обманутых дольщиков не стало".
"Но много было сомнений в том, что это будет эффективно", - вспомнил Путин.
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ЭкономикаЖильеРоссияВладимир ПутинВиталий Мутко"Дом.РФ"
 
 
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