https://ria.ru/20250410/ipoteka-2010489675.html

Путин призвал заранее объяснять условия ипотеки

Путин призвал заранее объяснять условия ипотеки - РИА Новости, 10.04.2025

Путин призвал заранее объяснять условия ипотеки

Президент России Владимир Путин призвал заранее работать с потребителями и объяснять условия ипотеки, чтобы в будущем при увеличении спроса на жилье не... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:38:00+03:00

2025-04-10T14:38:00+03:00

2025-04-10T16:35:00+03:00

экономика

жилье

россия

владимир путин

виталий мутко

"дом.рф"

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал заранее работать с потребителями и объяснять условия ипотеки, чтобы в будущем при увеличении спроса на жилье не спровоцировать рост цен. В четверг Путин встретился с гендиректором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. В ходе встречи в том числе обсуждались вопросы льготной ипотеки. Мутко рассказал президенту, что многие россияне сейчас отложили покупку жилья. Однако, по его словам, в будущем из-за высокого спроса, когда ситуация изменится, люди начнут забирать деньги из банков, а жилья в предложении может не быть. "Цена вырастет", - отреагировал Путин. Со своей стороны Мутко отметил, что этого нельзя допустить. "Нужно и с потребителями тоже работать, заранее все объяснять", - подчеркнул президент. Кроме того, Мутко рассказал о результатах реформы 2019 года, когда отрасль жилищного строительства перевели на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Глава "ДОМ.РФ" указал на то, что благодаря этому "обманутых дольщиков не стало". "Но много было сомнений в том, что это будет эффективно", - вспомнил Путин.

https://ria.ru/20241223/putin-1990824197.html

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Ольга Фомченкова

экономика, жилье, россия, владимир путин, виталий мутко, "дом.рф"