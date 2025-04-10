https://ria.ru/20250410/inostranets-2010531544.html

За организацию убийства семьи под Ярославлем заочно осудили иностранца

За организацию убийства семьи под Ярославлем заочно осудили иностранца - РИА Новости, 10.04.2025

За организацию убийства семьи под Ярославлем заочно осудили иностранца

Иностранец заочно осужден на 24 года колонии за организацию убийства семьи в Ярославской области в 2014 году, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:01:00+03:00

2025-04-10T17:01:00+03:00

2025-04-10T17:02:00+03:00

происшествия

ярославская область

гаврилов-ямский район

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Иностранец заочно осужден на 24 года колонии за организацию убийства семьи в Ярославской области в 2014 году, сообщила прокуратура региона. Отмечается, что Ярославский областной суд вынес заочный обвинительный приговор в отношении 59-летнего иностранца, признанного виновным в ряде преступлений. По данным прокуратуры, уголовное дело рассмотрено в заочном порядке в отсутствие подсудимого, ввиду нахождения его в международном розыске. "Приговором Ярославского областного суда злоумышленнику назначено наказание по совокупности преступлений в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок наказания постановлено исчислять с момента фактического задержания осуждённого", - говорится в сообщении. В суде установлено, что в сентябре 2014 года в деревне Немерово Гаврилов-Ямского района подсудимый решил похитить 5 миллионов рублей у семейной пары. К совершению преступления организатор привлёк двух знакомых, которые совершили убийство, хищение и поджог дома, а также еще двух пособников, содействовавших в предоставлении информации о семье, средств и орудий совершения преступлений. Совершеннолетней дочери убитых супругов удалось выбежать из горящего дома и спастись. Отмечается, что исполнители и пособники преступлений в 2016 году были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

https://ria.ru/20250409/peterburg-2010324256.html

https://ria.ru/20250408/sarov-2010096261.html

ярославская область

гаврилов-ямский район

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происшествия, ярославская область, гаврилов-ямский район, ярославский областной суд