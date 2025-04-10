Полиция показала ценности, изъятые у ректора Псковского госуниверситета
Полиция показала фото изъятых у ректора Псковского госуниверситета Ильиной вещей
© Фото : Управление МВД России по Псковской области/ВКонтактеЮвелирные украшения, изъятые у ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной
Ювелирные украшения, изъятые у ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пресс-служба УМВД РФ по Псковской области предоставила журналистам фотографии части брендовых вещей и дорогих ювелирных украшений, изъятых у ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, арестованной по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
© Фото : Управление МВД России по Псковской области/ВКонтактеЮвелирные украшения, изъятые у ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной
Ювелирные украшения, изъятые у ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной
По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 года по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
На фотографиях личных вещей ректора, предоставленных полицией, можно увидеть несколько пар наручных часов, а также множество ювелирных украшений. В их числе, в частности, серьги, на ценнике которых указана стоимость 414 900 рублей.
В гардеробе Ильиной оказалась и норковая шуба, а в числе аксессуаров – две кожаные сумки, в том числе и известного итальянского бренда.