https://ria.ru/20250410/ilina-2010524191.html

Полиция показала ценности, изъятые у ректора Псковского госуниверситета

Полиция показала ценности, изъятые у ректора Псковского госуниверситета - РИА Новости, 10.04.2025

Полиция показала ценности, изъятые у ректора Псковского госуниверситета

Пресс-служба УМВД РФ по Псковской области предоставила журналистам фотографии части брендовых вещей и дорогих ювелирных украшений, изъятых у ректора Псковского... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:37:00+03:00

2025-04-10T16:37:00+03:00

2025-04-10T17:28:00+03:00

происшествия

россия

псковская область

наталья ильина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пресс-служба УМВД РФ по Псковской области предоставила журналистам фотографии части брендовых вещей и дорогих ювелирных украшений, изъятых у ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, арестованной по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Накануне Псковский горсуд отправил под стражу Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщала областная прокуратура, ректор ПсковГУ устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 года по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. На фотографиях личных вещей ректора, предоставленных полицией, можно увидеть несколько пар наручных часов, а также множество ювелирных украшений. В их числе, в частности, серьги, на ценнике которых указана стоимость 414 900 рублей. В гардеробе Ильиной оказалась и норковая шуба, а в числе аксессуаров – две кожаные сумки, в том числе и известного итальянского бренда.

https://ria.ru/20250410/rektor-2010366611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, псковская область, наталья ильина