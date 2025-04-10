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Принадлежавшая Николаю II икона станет частью экспозиции Лувра - РИА Новости, 10.04.2025
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Культура
 
15:41 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/ikona-2010506465.html
Принадлежавшая Николаю II икона станет частью экспозиции Лувра
Принадлежавшая Николаю II икона станет частью экспозиции Лувра - РИА Новости, 10.04.2025
Принадлежавшая Николаю II икона станет частью экспозиции Лувра
Икона, принадлежавшая российскому императору Николаю II, пополнила коллекцию знаменитого парижского музея Лувр, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:41:00+03:00
2025-04-10T15:41:00+03:00
культура
восток
париж
нью-йорк (город)
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александра федоровна
ольга романова (омбудсмен)
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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Икона, принадлежавшая российскому императору Николаю II, пополнила коллекцию знаменитого парижского музея Лувр, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на ассоциацию "Amis du Louvre". "Эта икона, представляющая собой триптих высотой около тридцати сантиметров, выполненная в форме православной церкви и украшенная драгоценными камнями, была приобретена за 2,2 миллиона евро ассоциацией, которая насчитывает 67 тысяч членов, в основном во Франции", - сообщил заместитель ее генерального директора Себастьен Фумароли. Икона должна стать частью будущего Отдела византийского и христианского искусства на Востоке, открытие которого запланировано на 2027 год. "Это будет одно из главных произведений нового отдела музея, поскольку оно имеет богатую историю и было создано одним из самых известных ювелиров дома Фаберже", - сообщили в музее. Икона была изготовлена в 1895 году ювелиром дома Фаберже Михаилом Перхиным и подарена петербургской аристократией царю Николаю II и его супруге Александре Федоровне в честь рождения их дочери – княгини Ольги Романовой. Она входила в историческую коллекцию галереи "A la Vieille Russie" (находилась в Париже в межвоенный период, а затем в Нью-Йорке), которая приобрела ее во время распродажи имущества дома Романовых большевиками после революции 1917 года.
https://ria.ru/20241114/ozherele-1983639246.html
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восток, париж, нью-йорк (город), николай i, александра федоровна, ольга романова (омбудсмен)
Культура, Восток, Париж, Нью-Йорк (город), Николай I, Александра Федоровна, Ольга Романова (омбудсмен)
Принадлежавшая Николаю II икона станет частью экспозиции Лувра

Икона Николая II пополнила коллекцию парижского музея Лувр во Франции

© Фото : Amis du LouvreИмператорский триптих, принадлежавший российскому императору Николаю II
Императорский триптих, принадлежавший российскому императору Николаю II - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Amis du Louvre
Императорский триптих, принадлежавший российскому императору Николаю II
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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Икона, принадлежавшая российскому императору Николаю II, пополнила коллекцию знаменитого парижского музея Лувр, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на ассоциацию "Amis du Louvre".
"Эта икона, представляющая собой триптих высотой около тридцати сантиметров, выполненная в форме православной церкви и украшенная драгоценными камнями, была приобретена за 2,2 миллиона евро ассоциацией, которая насчитывает 67 тысяч членов, в основном во Франции", - сообщил заместитель ее генерального директора Себастьен Фумароли.
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Икона должна стать частью будущего Отдела византийского и христианского искусства на Востоке, открытие которого запланировано на 2027 год.
"Это будет одно из главных произведений нового отдела музея, поскольку оно имеет богатую историю и было создано одним из самых известных ювелиров дома Фаберже", - сообщили в музее.
Икона была изготовлена в 1895 году ювелиром дома Фаберже Михаилом Перхиным и подарена петербургской аристократией царю Николаю II и его супруге Александре Федоровне в честь рождения их дочери – княгини Ольги Романовой.
Она входила в историческую коллекцию галереи "A la Vieille Russie" (находилась в Париже в межвоенный период, а затем в Нью-Йорке), которая приобрела ее во время распродажи имущества дома Романовых большевиками после революции 1917 года.
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