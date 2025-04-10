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Биржевые цены на газ в Европе растут на 4%, следует из данных ICE - РИА Новости, 10.04.2025
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16:05 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/ice-2010514937.html
Биржевые цены на газ в Европе растут на 4%, следует из данных ICE
Биржевые цены на газ в Европе растут на 4%, следует из данных ICE - РИА Новости, 10.04.2025
Биржевые цены на газ в Европе растут на 4%, следует из данных ICE
Биржевые цены на газ в Европе в четверг растут на 4%, находясь на уровне 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:05:00+03:00
2025-04-10T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в четверг растут на 4%, находясь на уровне 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 410,6 доллара за тысячу кубометров (+6,8%). А по состоянию на 15.35 мск их стоимость составляет 400,2 доллара (+4,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 384,5 доллара за тысячу кубометров. Сильнейшим драйвером для котировок будут выступать погодные условия, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Именно прогноз средней температуры определит уровень спроса на природный газ в Европе, отметил он. "Однако рост цен может обеспечить обострение отношений между США и ЕС. С момента ограничения поставок российского газа в Европу роль США в энергетической безопасности региона значительно выросла", – добавил он. В случае, если конфронтация приведет к ограничению поставок газа из США, Европе придется в срочном порядке искать дополнительные источники топлива, подчеркнул Смирнов. Среди текущих крупнейших поставщиков газа в Европу – Катар, Австралия, в крайнем случае возможно изменение политики в отношении российского газа, не исключил он. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://ria.ru/20250409/minfin-2010309237.html
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экономика, европа, сша, цены на нефть, андрей смирнов, бкс мир инвестиций, евросоюз, нидерланды
Экономика, Европа, США, Цены на нефть, Андрей Смирнов, БКС Мир инвестиций, Евросоюз, Нидерланды
Биржевые цены на газ в Европе растут на 4%, следует из данных ICE

ICE: Биржевые цены на газ в Европе находятся на уровне $400 за тыс кубометров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка.
Включенная газовая конфорка. - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в четверг растут на 4%, находясь на уровне 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 410,6 доллара за тысячу кубометров (+6,8%). А по состоянию на 15.35 мск их стоимость составляет 400,2 доллара (+4,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 384,5 доллара за тысячу кубометров.
Трейдеры во время торгов Нью-Йоркской фондовой биржи. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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9 апреля, 17:20
Сильнейшим драйвером для котировок будут выступать погодные условия, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Именно прогноз средней температуры определит уровень спроса на природный газ в Европе, отметил он. "Однако рост цен может обеспечить обострение отношений между США и ЕС. С момента ограничения поставок российского газа в Европу роль США в энергетической безопасности региона значительно выросла", – добавил он.
В случае, если конфронтация приведет к ограничению поставок газа из США, Европе придется в срочном порядке искать дополнительные источники топлива, подчеркнул Смирнов. Среди текущих крупнейших поставщиков газа в Европу – Катар, Австралия, в крайнем случае возможно изменение политики в отношении российского газа, не исключил он.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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ЭкономикаЕвропаСШАЦены на нефтьАндрей СмирновБКС Мир инвестицийЕвросоюзНидерланды
 
 
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