СМИ: Франция планирует испытать свой аналог HIMARS в 2026 году
Франция планирует испытать аналог РСЗО HIMARS к середине 2026 года
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Франция планирует испытать аналог американской РСЗО HIMARS собственной разработки к середине 2026 года, сообщает американский портал Defense News со ссылкой на французскую генеральную дирекцию по вооружениям (DGA) и оборонные компании.
Франция намерена заменить свои РСЗО LRU - срок службы таких систем, оставшихся в распоряжении у армии страны, истекает в 2027 году. Согласно DGA, все еще может быть рассмотрен вариант закупок за рубежом, если процесс замены затянется.
"Франция планирует испытать в середине 2026 года ракетные артиллерийские системы собственной разработки в качестве альтернативы американским HIMARS... Французская генеральная дирекция по вооружениям намерена определить технические решения, которые позволят произвести огневые испытания через год", - сообщает издание.
Генеральная дирекция с целью разработки тактического ударного потенциала в радиусе 150 километров взаимодействует с консорциумами компаний Safran и MBDA с одной стороны и Thales и ArianeGroup - с другой. Safran и MBDA в совместном заявлении подтвердили свою цель провести испытания в середине 2026 года. Thales и ArianeGroup при этом не стали называть сроков, но в Thales отметили, что работают уже в течение нескольких месяцев, чтобы предложить "подходящее решение" для вооруженных сил Франции.
Как пишет портал, Safran и MBDA заявили, что их система под названием Thundart основана на "зрелых и освоенных подсистемах", а ее начальная боевая готовность может быть достигнута до 2030 года.
Издание также отмечает, что DGA попросила оба консорциума изучить стоимость и осуществимость включения будущих оперативных возможностей для нанесения ударов в радиусе 500 и 1000 километров.
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