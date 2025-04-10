https://ria.ru/20250410/himars-2010504161.html

СМИ: Франция планирует испытать свой аналог HIMARS в 2026 году

СМИ: Франция планирует испытать свой аналог HIMARS в 2026 году - РИА Новости, 10.04.2025

СМИ: Франция планирует испытать свой аналог HIMARS в 2026 году

Франция планирует испытать аналог американской РСЗО HIMARS собственной разработки к середине 2026 года, сообщает американский портал Defense News со ссылкой на... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:31:00+03:00

2025-04-10T15:31:00+03:00

2025-04-10T15:31:00+03:00

в мире

технологии

франция

safran

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008248594_690:50:3045:1375_1920x0_80_0_0_e93aa84aee9e7ab7099af758218c8d9c.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Франция планирует испытать аналог американской РСЗО HIMARS собственной разработки к середине 2026 года, сообщает американский портал Defense News со ссылкой на французскую генеральную дирекцию по вооружениям (DGA) и оборонные компании. Франция намерена заменить свои РСЗО LRU - срок службы таких систем, оставшихся в распоряжении у армии страны, истекает в 2027 году. Согласно DGA, все еще может быть рассмотрен вариант закупок за рубежом, если процесс замены затянется. "Франция планирует испытать в середине 2026 года ракетные артиллерийские системы собственной разработки в качестве альтернативы американским HIMARS... Французская генеральная дирекция по вооружениям намерена определить технические решения, которые позволят произвести огневые испытания через год", - сообщает издание. Генеральная дирекция с целью разработки тактического ударного потенциала в радиусе 150 километров взаимодействует с консорциумами компаний Safran и MBDA с одной стороны и Thales и ArianeGroup - с другой. Safran и MBDA в совместном заявлении подтвердили свою цель провести испытания в середине 2026 года. Thales и ArianeGroup при этом не стали называть сроков, но в Thales отметили, что работают уже в течение нескольких месяцев, чтобы предложить "подходящее решение" для вооруженных сил Франции. Как пишет портал, Safran и MBDA заявили, что их система под названием Thundart основана на "зрелых и освоенных подсистемах", а ее начальная боевая готовность может быть достигнута до 2030 года. Издание также отмечает, что DGA попросила оба консорциума изучить стоимость и осуществимость включения будущих оперативных возможностей для нанесения ударов в радиусе 500 и 1000 километров.

https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html

https://ria.ru/20241128/frantsiya-1986124253.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, франция, safran