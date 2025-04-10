Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Франция планирует испытать свой аналог HIMARS в 2026 году - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/himars-2010504161.html
СМИ: Франция планирует испытать свой аналог HIMARS в 2026 году
СМИ: Франция планирует испытать свой аналог HIMARS в 2026 году - РИА Новости, 10.04.2025
СМИ: Франция планирует испытать свой аналог HIMARS в 2026 году
Франция планирует испытать аналог американской РСЗО HIMARS собственной разработки к середине 2026 года, сообщает американский портал Defense News со ссылкой на... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:31:00+03:00
2025-04-10T15:31:00+03:00
в мире
технологии
франция
safran
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008248594_690:50:3045:1375_1920x0_80_0_0_e93aa84aee9e7ab7099af758218c8d9c.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Франция планирует испытать аналог американской РСЗО HIMARS собственной разработки к середине 2026 года, сообщает американский портал Defense News со ссылкой на французскую генеральную дирекцию по вооружениям (DGA) и оборонные компании. Франция намерена заменить свои РСЗО LRU - срок службы таких систем, оставшихся в распоряжении у армии страны, истекает в 2027 году. Согласно DGA, все еще может быть рассмотрен вариант закупок за рубежом, если процесс замены затянется. "Франция планирует испытать в середине 2026 года ракетные артиллерийские системы собственной разработки в качестве альтернативы американским HIMARS... Французская генеральная дирекция по вооружениям намерена определить технические решения, которые позволят произвести огневые испытания через год", - сообщает издание. Генеральная дирекция с целью разработки тактического ударного потенциала в радиусе 150 километров взаимодействует с консорциумами компаний Safran и MBDA с одной стороны и Thales и ArianeGroup - с другой. Safran и MBDA в совместном заявлении подтвердили свою цель провести испытания в середине 2026 года. Thales и ArianeGroup при этом не стали называть сроков, но в Thales отметили, что работают уже в течение нескольких месяцев, чтобы предложить "подходящее решение" для вооруженных сил Франции. Как пишет портал, Safran и MBDA заявили, что их система под названием Thundart основана на "зрелых и освоенных подсистемах", а ее начальная боевая готовность может быть достигнута до 2030 года. Издание также отмечает, что DGA попросила оба консорциума изучить стоимость и осуществимость включения будущих оперативных возможностей для нанесения ударов в радиусе 500 и 1000 километров.
https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html
https://ria.ru/20241128/frantsiya-1986124253.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008248594_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_86b6533f45df717422a088da697f2ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, франция, safran
В мире, Технологии, Франция, Safran
СМИ: Франция планирует испытать свой аналог HIMARS в 2026 году

Франция планирует испытать аналог РСЗО HIMARS к середине 2026 года

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Франция планирует испытать аналог американской РСЗО HIMARS собственной разработки к середине 2026 года, сообщает американский портал Defense News со ссылкой на французскую генеральную дирекцию по вооружениям (DGA) и оборонные компании.
Франция намерена заменить свои РСЗО LRU - срок службы таких систем, оставшихся в распоряжении у армии страны, истекает в 2027 году. Согласно DGA, все еще может быть рассмотрен вариант закупок за рубежом, если процесс замены затянется.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО в городе Тапа, Эстония - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Обширная мобилизация": во Франции высказались об отправке войск на Украину
7 апреля, 16:22
"Франция планирует испытать в середине 2026 года ракетные артиллерийские системы собственной разработки в качестве альтернативы американским HIMARS... Французская генеральная дирекция по вооружениям намерена определить технические решения, которые позволят произвести огневые испытания через год", - сообщает издание.
Генеральная дирекция с целью разработки тактического ударного потенциала в радиусе 150 километров взаимодействует с консорциумами компаний Safran и MBDA с одной стороны и Thales и ArianeGroup - с другой. Safran и MBDA в совместном заявлении подтвердили свою цель провести испытания в середине 2026 года. Thales и ArianeGroup при этом не стали называть сроков, но в Thales отметили, что работают уже в течение нескольких месяцев, чтобы предложить "подходящее решение" для вооруженных сил Франции.
Как пишет портал, Safran и MBDA заявили, что их система под названием Thundart основана на "зрелых и освоенных подсистемах", а ее начальная боевая готовность может быть достигнута до 2030 года.
Издание также отмечает, что DGA попросила оба консорциума изучить стоимость и осуществимость включения будущих оперативных возможностей для нанесения ударов в радиусе 500 и 1000 километров.
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
СМИ: Франция в ответ на применение "Орешника" хочет создать новую ракету
28 ноября 2024, 02:31
 
В миреТехнологииФранцияSafran
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала