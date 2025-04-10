https://ria.ru/20250410/hamas-2010509617.html

В секторе Газа ликвидировали командира элитного батальона ХАМАС

В секторе Газа ликвидировали командира элитного батальона ХАМАС - РИА Новости, 10.04.2025

В секторе Газа ликвидировали командира элитного батальона ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира батальона "Шуджаийа" палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:48:00+03:00

2025-04-10T15:48:00+03:00

2025-04-10T15:48:00+03:00

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хамас

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира батальона "Шуджаийа" палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Вчера (в среду - ред.) силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по штабу ХАМАС, расположенному примерно в километре от войск ЦАХАЛ, действующих в районе города Газа… В результате удара был ликвидирован террорист Хайтам Халиль, командир батальона "Шуджаийа" движения ХАМАС, который командовал и принимал участие в нападении на поселение Нир Оз 7 октября (2023 года - ред.)", - говорится в сообщении. Согласно информации израильских военных, Халиль занимал должность командира одного из взводов движения ХАМАС, также руководил батальоном элитного подразделения "Нухба". В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250409/izrail-2010346184.html

https://ria.ru/20250410/armija-2010490189.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году