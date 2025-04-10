В секторе Газа ликвидировали командира элитного батальона ХАМАС
ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона ХАМАС Халиля на севере сектора Газа
© РИА Новости / Назар Альян | Перейти в медиабанкРазрушенный в результате авиаударов израильских ВВС дом одного из военачальников движения "ХАМАС"
Разрушенный в результате авиаударов израильских ВВС дом одного из военачальников движения "ХАМАС". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира батальона "Шуджаийа" палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"Вчера (в среду - ред.) силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по штабу ХАМАС, расположенному примерно в километре от войск ЦАХАЛ, действующих в районе города Газа… В результате удара был ликвидирован террорист Хайтам Халиль, командир батальона "Шуджаийа" движения ХАМАС, который командовал и принимал участие в нападении на поселение Нир Оз 7 октября (2023 года - ред.)", - говорится в сообщении.
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Согласно информации израильских военных, Халиль занимал должность командира одного из взводов движения ХАМАС, также руководил батальоном элитного подразделения "Нухба".
В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.