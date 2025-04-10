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"Это не свобода". Блок "Победа" прокомментировал домашний арест Гуцул - РИА Новости, 10.04.2025
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10:11 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/gutsul-2010402886.html
"Это не свобода". Блок "Победа" прокомментировал домашний арест Гуцул
"Это не свобода". Блок "Победа" прокомментировал домашний арест Гуцул - РИА Новости, 10.04.2025
"Это не свобода". Блок "Победа" прокомментировал домашний арест Гуцул
Кишиневский суд решил сменить форму давления на законно избранного главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, отправив ее под домашний арест, заявили в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:11:00+03:00
2025-04-10T10:11:00+03:00
в мире
россия
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
владимир путин
мария захарова
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Кишиневский суд решил сменить форму давления на законно избранного главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, отправив ее под домашний арест, заявили в оппозиционном молдавском блоке "Победа". Накануне суд Кишинева принял решение перевести Гуцул под домашний арест. Глава автономии находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году. "Домашний арест — это не свобода. Суд лишь сменил форму давления на законно избранного башкана (главы – ред.) Гагаузии. Режим боится тех, кто говорит правду, тех, кого любит народ. Гагаузия и вся Молдавия — с Евгенией Гуцул", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Поясняется, что адвокаты и вся команда блока "Победа" продолжат добиваться полного освобождения башкана. "Решение о домашнем аресте будет опротестовано. И мы уверены: наступит момент, когда ответственность понесет каждый, кто выносил заведомо незаконные решения. Закон вернется в нашу страну. И почувствуют его все без исключений", - поясняется в сообщении. Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что защита главы Гагаузии подаст апелляцию на решение районного суда Кишинева о домашнем аресте, отметив, что данная мера пресечения необоснованная и чрезмерно строгая. Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010329257.html
https://ria.ru/20250402/gutsul-2008876157.html
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в мире, россия, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, владимир путин, мария захарова, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Россия, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Мария Захарова, Задержание главы Гагаузии Гуцул
"Это не свобода". Блок "Победа" прокомментировал домашний арест Гуцул

Блок Победа: Кишиневский суд решил сменить форму давления на Гуцул

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Кишиневский суд решил сменить форму давления на законно избранного главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, отправив ее под домашний арест, заявили в оппозиционном молдавском блоке "Победа".
Накануне суд Кишинева принял решение перевести Гуцул под домашний арест. Глава автономии находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
Гуцул о борьбе за справедливость - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте
Вчера, 18:41
"Домашний арест — это не свобода. Суд лишь сменил форму давления на законно избранного башкана (главы – ред.) Гагаузии. Режим боится тех, кто говорит правду, тех, кого любит народ. Гагаузия и вся Молдавия — с Евгенией Гуцул", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Поясняется, что адвокаты и вся команда блока "Победа" продолжат добиваться полного освобождения башкана. "Решение о домашнем аресте будет опротестовано. И мы уверены: наступит момент, когда ответственность понесет каждый, кто выносил заведомо незаконные решения. Закон вернется в нашу страну. И почувствуют его все без исключений", - поясняется в сообщении.
Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что защита главы Гагаузии подаст апелляцию на решение районного суда Кишинева о домашнем аресте, отметив, что данная мера пресечения необоснованная и чрезмерно строгая.
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Апелляционная палата Кишинева начала слушания по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Кишиневе начались слушания по делу главы Гагаузии Гуцул
2 апреля, 13:34
Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Гуцул заявила о тяжелых условиях содержания в СИЗО
Вчера, 19:34
 
В миреРоссияМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулВладимир ПутинМария ЗахароваЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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