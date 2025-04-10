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Движение через "Верхний Ларс" открыли - РИА Новости, 10.04.2025
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16:58 10.04.2025 (обновлено: 17:01 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/gruzija-2010530464.html
Движение через "Верхний Ларс" открыли
Движение через "Верхний Ларс" открыли - РИА Новости, 10.04.2025
Движение через "Верхний Ларс" открыли
Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией открыто для легкового транспорта и автобусов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС)... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:58:00+03:00
2025-04-10T17:01:00+03:00
грузия
россия
владикавказ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией открыто для легкового транспорта и автобусов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Ранее ФТС сообщала о приостановке движения для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.
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грузия, россия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Грузия, Россия, Владикавказ, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Движение через "Верхний Ларс" открыли

ФТС: движение через "Верхний Ларс" открыли для легкового транспорта и автобусов

© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramКПП "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией
КПП Верхний Ларс на границе РФ с Грузией - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
КПП "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией открыто для легкового транспорта и автобусов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Ранее ФТС сообщала о приостановке движения для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.
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ГрузияРоссияВладикавказФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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