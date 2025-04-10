https://ria.ru/20250410/gruzija-2010530464.html

Движение через "Верхний Ларс" открыли

Движение через "Верхний Ларс" открыли - РИА Новости, 10.04.2025

Движение через "Верхний Ларс" открыли

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией открыто для легкового транспорта и автобусов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС)... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:58:00+03:00

2025-04-10T16:58:00+03:00

2025-04-10T17:01:00+03:00

грузия

россия

владикавказ

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией открыто для легкового транспорта и автобусов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Ранее ФТС сообщала о приостановке движения для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.

https://ria.ru/20250223/gruzija-2001071002.html

грузия

россия

владикавказ

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грузия, россия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии)