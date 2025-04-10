https://ria.ru/20250410/gosduma-2010574338.html
В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений
В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений - РИА Новости, 10.04.2025
В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:50:00+03:00
2025-04-10T19:50:00+03:00
2025-04-10T19:50:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается восполнить имеющийся уголовно-правовой пробел и установить в статье 243.4 Кодекса ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что с февраля 2022 г. на территории России зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и иных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной уголовно-правовой оценки.
https://ria.ru/20250314/hinshtejn-2004998482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений
В ГД внесли проект об уголовном наказании за осквернение воинских захоронений