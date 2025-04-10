https://ria.ru/20250410/gosduma-2010574338.html

В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений

В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений - РИА Новости, 10.04.2025

В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:50:00+03:00

2025-04-10T19:50:00+03:00

2025-04-10T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается восполнить имеющийся уголовно-правовой пробел и установить в статье 243.4 Кодекса ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что с февраля 2022 г. на территории России зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и иных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной уголовно-правовой оценки.

https://ria.ru/20250314/hinshtejn-2004998482.html

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