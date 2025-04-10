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В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений - РИА Новости, 10.04.2025
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19:50 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/gosduma-2010574338.html
В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений
В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений - РИА Новости, 10.04.2025
В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:50:00+03:00
2025-04-10T19:50:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается восполнить имеющийся уголовно-правовой пробел и установить в статье 243.4 Кодекса ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что с февраля 2022 г. на территории России зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и иных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной уголовно-правовой оценки.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений

В ГД внесли проект об уголовном наказании за осквернение воинских захоронений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается восполнить имеющийся уголовно-правовой пробел и установить в статье 243.4 Кодекса ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что с февраля 2022 г. на территории России зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и иных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной уголовно-правовой оценки.
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