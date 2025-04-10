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В Госдуме рассказали, кого коснется ограничение по снятию наличных
В Госдуме рассказали, кого коснется ограничение по снятию наличных - РИА Новости, 10.04.2025
В Госдуме рассказали, кого коснется ограничение по снятию наличных
Ограничение по снятию более 50 тысяч рублей в день коснется недобропорядочных граждан — в основном дропперов, и не будет массовым, сообщил РИА новости глава... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:26:00+03:00
2025-04-10T14:26:00+03:00
2025-04-10T15:01:00+03:00
россия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ограничение по снятию более 50 тысяч рублей в день коснется недобропорядочных граждан — в основном дропперов, и не будет массовым, сообщил РИА новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Президент Владимир Путин 1 апреля подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В числе прочего документом предусмотрено, что при наличии признаков мошенничества банк должен ограничить на 48 часов выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах решения. Ограничение заработает с 1 сентября."Если говорить обо всех гражданах, то это байка, которую специально распускают злоумышленники, чтобы разогнать нервное состояние в обществе. А реально это касается только отдельных граждан, которые замечены в проведении недобросовестных операций по своим счетам. Так называемых дропперов прежде всего. То есть тех, кто предоставляет свои счета за продленную мзду для прогонки украденных денег, либо снимает и передает преступникам, либо сам является тем же преступником", — сказал Аксаков.Парламентарий отметил, что ограничение — в интересах подавляющего большинства россиян, в том числе и тех, у кого с помощью, например, социальной инженерии воруют деньги, а потом проводят через дропперов.
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html
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россия, анатолий аксаков, владимир путин, госдума рф, общество, технологии, мошенничество
Россия, Анатолий Аксаков, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество, Технологии, Мошенничество
В Госдуме рассказали, кого коснется ограничение по снятию наличных
Аксаков: ограничение по снятию наличных коснется в основном дропперов