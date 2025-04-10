https://ria.ru/20250410/gosduma-2010363858.html

В Госдуме предупредили о росте числа хакерских атак на API-интерфейсы

В Госдуме предупредили о росте числа хакерских атак на API-интерфейсы - РИА Новости, 10.04.2025

В Госдуме предупредили о росте числа хакерских атак на API-интерфейсы

Хакеры активно ищут слабые места в неправильно настроенных API-интерфейсах, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным онлайн-сервисов, рассказал РИА... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T02:18:00+03:00

2025-04-10T02:18:00+03:00

2025-04-10T02:18:00+03:00

технологии

антон немкин (депутат)

api

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Хакеры активно ищут слабые места в неправильно настроенных API-интерфейсах, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным онлайн-сервисов, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "С увеличением использования API-инструментов, которые позволяют разным программам и сервисам общаться друг с другом, компании сталкиваются с новыми киберугрозами. Хакеры активно ищут слабые места в неправильно настроенных API, а также там, где отсутствует надежная защита, например, проверка пользователей или шифрование данных", - сказал он. Как объяснил депутат, API - это инструменты, которые помогают разным приложениям обмениваться данными. Например, API используют для онлайн-платежей, авторизации через соцсети и передачи данных между облачными сервисами. "Это как мост между разными программами, который помогает им общаться друг с другом. Например, есть два приложения: одно для заказа еды, другое - для оплаты. API позволяет приложению для заказа еды отправить информацию в платежную систему и получить ответ, что платеж прошел успешно. Еще пример: когда мы заходим на сайт и видим возможность "Войти через ВКонтакте" - это тоже работа API", - пояснил Немкин. По его словам, компании все чаще переходят на современные технологии, где API играют ключевую роль в работе их систем. "Проблема в том, что API создавались, чтобы упростить соединение разных сервисов, а не для защиты от атак. Если они неправильно настроены или недостаточно защищены, злоумышленники могут получить доступ к данным или функциям, которые должны быть недоступны", - отметил депутат. Он подчеркнул, что хакеры обычно используют методы подбора ключей или ищут незащищенные точки доступа. Также они могут отправлять слишком много запросов одновременно (DDoS-атаки), чтобы перегрузить систему и отключить ее. "Чем больше компаний используют API для интеграции своих внутренних и внешних систем, тем важнее становится защищать эти инструменты", - добавил парламентарий. Немкин считает, что организациям нужно серьезно относиться к безопасности API - использовать многофакторную аутентификацию, ограничивать доступ к важным данным, следить за активностью API в реальном времени и регулярно проверять их на уязвимости. "Те, кто пренебрегает этим, рискуют потерять не только деньги, но и репутацию", - заключил он.

https://ria.ru/20250302/kiberbezopasnost-2002524959.html

https://ria.ru/20250322/ii-2006704224.html

https://ria.ru/20250320/gosduma-2006093561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, антон немкин (депутат), api, госдума рф, происшествия