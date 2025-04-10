https://ria.ru/20250410/gosdolg-2010576268.html

США повысят потолок госдолга, заявил Минфин

США повысят потолок госдолга, заявил Минфин - РИА Новости, 10.04.2025

США повысят потолок госдолга, заявил Минфин

США повысят потолок государственного долга страны, закрыв проблему его дальнейшего увеличения на следующие два года, заявил министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:11:00+03:00

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сша

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США повысят потолок государственного долга страны, закрыв проблему его дальнейшего увеличения на следующие два года, заявил министр финансов США Скотт Бессент."Мы получим увеличение потолка долга… это будет сделано и забыто на два года. Нам не придется беспокоиться об этом", - сказал Бессент в Белом доме на заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20250326/ssha-2007170910.html

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2025

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сша, введение трампом пошлин на импорт, скотт бессент, дональд трамп, в мире