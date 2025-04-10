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США повысят потолок госдолга, заявил Минфин - РИА Новости, 10.04.2025
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20:11 10.04.2025 (обновлено: 20:19 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/gosdolg-2010576268.html
США повысят потолок госдолга, заявил Минфин
США повысят потолок госдолга, заявил Минфин - РИА Новости, 10.04.2025
США повысят потолок госдолга, заявил Минфин
США повысят потолок государственного долга страны, закрыв проблему его дальнейшего увеличения на следующие два года, заявил министр финансов США Скотт Бессент. РИА Новости, 10.04.2025
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сша
введение трампом пошлин на импорт
скотт бессент
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США повысят потолок государственного долга страны, закрыв проблему его дальнейшего увеличения на следующие два года, заявил министр финансов США Скотт Бессент."Мы получим увеличение потолка долга… это будет сделано и забыто на два года. Нам не придется беспокоиться об этом", - сказал Бессент в Белом доме на заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.
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сша, введение трампом пошлин на импорт, скотт бессент, дональд трамп, в мире
США, Введение Трампом пошлин на импорт, Скотт Бессент, Дональд Трамп, В мире
США повысят потолок госдолга, заявил Минфин

Минфин: США повысят потолок госдолга, закрыв проблему его увеличения на два года

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США повысят потолок государственного долга страны, закрыв проблему его дальнейшего увеличения на следующие два года, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы получим увеличение потолка долга… это будет сделано и забыто на два года. Нам не придется беспокоиться об этом", - сказал Бессент в Белом доме на заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
"Теряют влияние". Трампу и Маску не удается обуздать рост госдолга США
26 марта, 08:00
 
СШАВведение Трампом пошлин на импортСкотт БессентДональд ТрампВ мире
 
 
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