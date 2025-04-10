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Госдеп призвал Россию освободить американского наемника - РИА Новости, 10.04.2025
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22:37 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/gosdep-2010586746.html
Госдеп призвал Россию освободить американского наемника
Госдеп призвал Россию освободить американского наемника - РИА Новости, 10.04.2025
Госдеп призвал Россию освободить американского наемника
Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в четверг заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T22:37:00+03:00
2025-04-10T22:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в четверг заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, который был приговорен к тюремному сроку в России по делу о его участии как наемника в военном конфликте с РФ на стороне ВСУ. "Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года", - сказала она журналистам. Мосгорсуд в октябре прошлого года приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии по делу о его участии его как наемника в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Свою вину он признал. Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) - 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. С 2014 года он проживал на Украине. Как стало известно в суде, в феврале 2022 года американец заключил контракт с батальном территориальной обороны города Изюм (войсковая часть подведомственна украинскому минобороны ). За это ему причиталось денежное довольствие в размере не менее тысячи долларов в месяц. Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он нес службу, пока 2 апреля его не задержал российский военнослужащий.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006736759.html
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, московский городской суд
В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Московский городской суд
Госдеп призвал Россию освободить американского наемника

Госдеп призвал РФ освободить осужденного за наемничество американца Хаббарда

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в четверг заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, который был приговорен к тюремному сроку в России по делу о его участии как наемника в военном конфликте с РФ на стороне ВСУ.
"Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года", - сказала она журналистам.
Гробы с телами американских наемников в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
"Истечем кровью и умрем": американские наемники в ВСУ взмолились о пощаде
23 марта, 04:51
Мосгорсуд в октябре прошлого года приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии по делу о его участии его как наемника в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Свою вину он признал.
Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) - 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. С 2014 года он проживал на Украине.
Как стало известно в суде, в феврале 2022 года американец заключил контракт с батальном территориальной обороны города Изюм (войсковая часть подведомственна украинскому минобороны ). За это ему причиталось денежное довольствие в размере не менее тысячи долларов в месяц. Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он нес службу, пока 2 апреля его не задержал российский военнослужащий.
Патрик Крид - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Американскому наемнику Криду, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор
15 января, 11:35
 
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