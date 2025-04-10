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Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня
Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня - РИА Новости, 10.04.2025
Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня
США ждут достижения договоренности о прекращения огня на Украине, чтобы перейти к решению следующих вопросов урегулирования, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T22:04:00+03:00
2025-04-10T22:04:00+03:00
2025-04-10T22:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США ждут достижения договоренности о прекращения огня на Украине, чтобы перейти к решению следующих вопросов урегулирования, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся", - сказала Брюс на брифинге.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Государственный департамент США, Украина, Дональд Трамп
Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня
Госдеп: без прекращения огня другие вопросы с Россией обсуждаться не будут