https://ria.ru/20250410/gosdep-2010585383.html

Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня

Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня - РИА Новости, 10.04.2025

Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня

США ждут достижения договоренности о прекращения огня на Украине, чтобы перейти к решению следующих вопросов урегулирования, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T22:04:00+03:00

2025-04-10T22:04:00+03:00

2025-04-10T22:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США ждут достижения договоренности о прекращения огня на Украине, чтобы перейти к решению следующих вопросов урегулирования, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся", - сказала Брюс на брифинге.

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россия

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в мире, россия, сша, государственный департамент сша, украина, дональд трамп