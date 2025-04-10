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Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 10.04.2025 (обновлено: 22:08 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/gosdep-2010585383.html
Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня
Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня - РИА Новости, 10.04.2025
Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня
США ждут достижения договоренности о прекращения огня на Украине, чтобы перейти к решению следующих вопросов урегулирования, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T22:04:00+03:00
2025-04-10T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
государственный департамент сша
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США ждут достижения договоренности о прекращения огня на Украине, чтобы перейти к решению следующих вопросов урегулирования, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся", - сказала Брюс на брифинге.
https://ria.ru/20250410/tramp-2010579188.html
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в мире, россия, сша, государственный департамент сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Государственный департамент США, Украина, Дональд Трамп
Госдеп счел первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня

Госдеп: без прекращения огня другие вопросы с Россией обсуждаться не будут

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США ждут достижения договоренности о прекращения огня на Украине, чтобы перейти к решению следующих вопросов урегулирования, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что на повестке переговоров с Россией есть только один пункт - прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся", - сказала Брюс на брифинге.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Трамп надеется на скорое соглашение между Россией и Украиной
Вчера, 20:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАГосударственный департамент СШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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