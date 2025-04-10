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Госдеп раскрыл детали переговоров России и США - РИА Новости, 10.04.2025
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21:34 10.04.2025 (обновлено: 21:46 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/gosdep-2010582925.html
Госдеп раскрыл детали переговоров России и США
Госдеп раскрыл детали переговоров России и США - РИА Новости, 10.04.2025
Госдеп раскрыл детали переговоров России и США
Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле была посвящена исключительно работе дипмиссий, о расширении сотрудничества речи не идет, не обсуждался и конфликт на... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:34:00+03:00
2025-04-10T21:46:00+03:00
россия
сша
стамбул
государственный департамент сша
в мире
посольство рф в сша
посольство сша в рф
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле была посвящена исключительно работе дипмиссий, о расширении сотрудничества речи не идет, не обсуждался и конфликт на Украине, заявил в четверг госдепартамент США."Это не имеет никакого отношения к Украине, не имеет никакого отношения к расширению наших отношений в каком-либо виде, а на самом деле касается работы наших посольств и способности управлять ими и вести дела так, как это обычно можно ожидать от дипломатической миссии", - заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, говоря о встрече в Стамбуле.Ранее в четверг глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев заявил, что дипломаты РФ и США в Стамбуле отметили наличие раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущей американской администрации, российская сторона отметила необходимость возврата России дипсобственности.
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россия, сша, стамбул, государственный департамент сша, в мире, посольство рф в сша, посольство сша в рф
Россия, США, Стамбул, Государственный департамент США, В мире, Посольство РФ в США, Посольство США в РФ
Госдеп раскрыл детали переговоров России и США

Госдеп: переговоры России и США были посвящены только работе посольств

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле была посвящена исключительно работе дипмиссий, о расширении сотрудничества речи не идет, не обсуждался и конфликт на Украине, заявил в четверг госдепартамент США.
"Это не имеет никакого отношения к Украине, не имеет никакого отношения к расширению наших отношений в каком-либо виде, а на самом деле касается работы наших посольств и способности управлять ими и вести дела так, как это обычно можно ожидать от дипломатической миссии", - заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, говоря о встрече в Стамбуле.
Ранее в четверг глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев заявил, что дипломаты РФ и США в Стамбуле отметили наличие раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущей американской администрации, российская сторона отметила необходимость возврата России дипсобственности.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В МИД рассказали об итогах переговоров России и США
Вчера, 20:46
 
РоссияСШАСтамбулГосударственный департамент СШАВ миреПосольство РФ в СШАПосольство США в РФ
 
 
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