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Госдеп раскрыл детали переговоров России и США
Госдеп раскрыл детали переговоров России и США - РИА Новости, 10.04.2025
Госдеп раскрыл детали переговоров России и США
Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле была посвящена исключительно работе дипмиссий, о расширении сотрудничества речи не идет, не обсуждался и конфликт на... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:34:00+03:00
2025-04-10T21:34:00+03:00
2025-04-10T21:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле была посвящена исключительно работе дипмиссий, о расширении сотрудничества речи не идет, не обсуждался и конфликт на Украине, заявил в четверг госдепартамент США."Это не имеет никакого отношения к Украине, не имеет никакого отношения к расширению наших отношений в каком-либо виде, а на самом деле касается работы наших посольств и способности управлять ими и вести дела так, как это обычно можно ожидать от дипломатической миссии", - заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, говоря о встрече в Стамбуле.Ранее в четверг глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев заявил, что дипломаты РФ и США в Стамбуле отметили наличие раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущей американской администрации, российская сторона отметила необходимость возврата России дипсобственности.
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Госдеп раскрыл детали переговоров России и США
Госдеп: переговоры России и США были посвящены только работе посольств