https://ria.ru/20250410/gosdep-2010550802.html

В Госдепе рассказали о важности дипломатии для Трампа в отношениях с Ираном

В Госдепе рассказали о важности дипломатии для Трампа в отношениях с Ираном - РИА Новости, 10.04.2025

В Госдепе рассказали о важности дипломатии для Трампа в отношениях с Ираном

/ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. У США есть множество способов вести дела с Ираном, но для американского президента Дональда Трампа имеет значение дипломатия,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:54:00+03:00

2025-04-10T17:54:00+03:00

2025-04-10T17:54:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

масуд пезешкиан

аббас аракчи

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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/ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. У США есть множество способов вести дела с Ираном, но для американского президента Дональда Трампа имеет значение дипломатия, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Есть много разных способов иметь дело с такой страной, как Иран, и заключить сделку. Но одно мы определенно увидели в государственном департаменте, поскольку он реализует видение президента Трампа, - дипломатия имеет значение", - сообщила она в эфире телеканала Fox News. Брюс добавила, что американский лидер при этом не исключает никаких возможных действий в отношении Тегерана. В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010357115.html

https://ria.ru/20250410/diplomatiya-2010362426.html

иран

сша

тегеран (город)

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, аббас аракчи, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде