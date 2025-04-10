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В Госдепе рассказали о важности дипломатии для Трампа в отношениях с Ираном - РИА Новости, 10.04.2025
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17:54 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/gosdep-2010550802.html
В Госдепе рассказали о важности дипломатии для Трампа в отношениях с Ираном
В Госдепе рассказали о важности дипломатии для Трампа в отношениях с Ираном - РИА Новости, 10.04.2025
В Госдепе рассказали о важности дипломатии для Трампа в отношениях с Ираном
/ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. У США есть множество способов вести дела с Ираном, но для американского президента Дональда Трампа имеет значение дипломатия,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:54:00+03:00
2025-04-10T17:54:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
масуд пезешкиан
аббас аракчи
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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/ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. У США есть множество способов вести дела с Ираном, но для американского президента Дональда Трампа имеет значение дипломатия, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Есть много разных способов иметь дело с такой страной, как Иран, и заключить сделку. Но одно мы определенно увидели в государственном департаменте, поскольку он реализует видение президента Трампа, - дипломатия имеет значение", - сообщила она в эфире телеканала Fox News. Брюс добавила, что американский лидер при этом не исключает никаких возможных действий в отношении Тегерана. В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010357115.html
https://ria.ru/20250410/diplomatiya-2010362426.html
иран
сша
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, аббас аракчи, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Госдепе рассказали о важности дипломатии для Трампа в отношениях с Ираном

Представитель Госдепа Брюс: для Трампа важна дипломатия при работе с Ираном

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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/ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. У США есть множество способов вести дела с Ираном, но для американского президента Дональда Трампа имеет значение дипломатия, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Есть много разных способов иметь дело с такой страной, как Иран, и заключить сделку. Но одно мы определенно увидели в государственном департаменте, поскольку он реализует видение президента Трампа, - дипломатия имеет значение", - сообщила она в эфире телеканала Fox News.
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Брюс добавила, что американский лидер при этом не исключает никаких возможных действий в отношении Тегерана.
В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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