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Россия и США обсудили в Стамбуле работу дипмиссий - РИА Новости, 10.04.2025
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17:14 10.04.2025 (обновлено: 17:41 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/gosdep-2010536732.html
Россия и США обсудили в Стамбуле работу дипмиссий
Россия и США обсудили в Стамбуле работу дипмиссий - РИА Новости, 10.04.2025
Россия и США обсудили в Стамбуле работу дипмиссий
Делегации России и США в Стамбуле обменялись нотами для достижения договоренности о стабильном банковском обслуживании двусторонних миссий, заявили в Госдепе. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:14:00+03:00
2025-04-10T17:41:00+03:00
политика
александр дарчиев
дмитрий песков
россия
стамбул
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Делегации России и США в Стамбуле обменялись нотами для достижения договоренности о стабильном банковском обслуживании двусторонних миссий, заявили в Госдепе."Продолжая конструктивный подход, установленный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами, чтобы завершить договоренность об обеспечении стабильности дипломатического банковского обслуживания для двусторонних миссий", — говорится в сообщении.Другие заявления: Переговоры делегаций двух стран проходили в российском Генконсульстве в Стамбуле. Консультации длились практически шесть часов с перерывом на обед. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств.По словам источника РИА Новости, знакомого с ходом переговоров, после их завершения стороны не будут делать каких-либо заявлений.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Стамбуле обсуждалась исключительно нормализация дипломатических отношений двух государств, тема украинского урегулирования не затрагивалась.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html
https://ria.ru/20250405/tramp-2009426208.html
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политика, александр дарчиев, дмитрий песков, россия, стамбул, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Политика, Александр Дарчиев, Дмитрий Песков, Россия, Стамбул, Российский фонд прямых инвестиций, Владимир Путин, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде

Россия и США обсудили в Стамбуле работу дипмиссий

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТабличка на здании генерального консульства России в Стамбуле
Табличка на здании генерального консульства России в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Табличка на здании генерального консульства России в Стамбуле
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Делегации России и США в Стамбуле обменялись нотами для достижения договоренности о стабильном банковском обслуживании двусторонних миссий, заявили в Госдепе.
"Продолжая конструктивный подход, установленный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами, чтобы завершить договоренность об обеспечении стабильности дипломатического банковского обслуживания для двусторонних миссий", — говорится в сообщении.
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Другие заявления:
  • стороны договорились при необходимости вновь провести встречу по банковскому обслуживанию дипмиссий в ближайшее время;
  • дата, место и состав делегаций определятся позднее;
  • США выразили обеспокоенность политикой России, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве;
  • Вашингтон считает это "ключевым препятствием" для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения в диппредставительстве США в России.
Переговоры делегаций двух стран проходили в российском Генконсульстве в Стамбуле. Консультации длились практически шесть часов с перерывом на обед. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств.
По словам источника РИА Новости, знакомого с ходом переговоров, после их завершения стороны не будут делать каких-либо заявлений.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Стамбуле обсуждалась исключительно нормализация дипломатических отношений двух государств, тема украинского урегулирования не затрагивалась.
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Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
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ПолитикаАлександр ДарчиевДмитрий ПесковРоссияСтамбулРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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