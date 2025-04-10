Россия и США обсудили в Стамбуле работу дипмиссий
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТабличка на здании генерального консульства России в Стамбуле
Табличка на здании генерального консульства России в Стамбуле
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Делегации России и США в Стамбуле обменялись нотами для достижения договоренности о стабильном банковском обслуживании двусторонних миссий, заявили в Госдепе.
"Продолжая конструктивный подход, установленный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами, чтобы завершить договоренность об обеспечении стабильности дипломатического банковского обслуживания для двусторонних миссий", — говорится в сообщении.
Другие заявления:
- стороны договорились при необходимости вновь провести встречу по банковскому обслуживанию дипмиссий в ближайшее время;
- дата, место и состав делегаций определятся позднее;
- США выразили обеспокоенность политикой России, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве;
- Вашингтон считает это "ключевым препятствием" для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения в диппредставительстве США в России.
Переговоры делегаций двух стран проходили в российском Генконсульстве в Стамбуле. Консультации длились практически шесть часов с перерывом на обед. Москву представлял посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств.
По словам источника РИА Новости, знакомого с ходом переговоров, после их завершения стороны не будут делать каких-либо заявлений.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Стамбуле обсуждалась исключительно нормализация дипломатических отношений двух государств, тема украинского урегулирования не затрагивалась.
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Возобновление диалога
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
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