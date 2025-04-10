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США обеспокоились запретом найма местного персонала в посольство в Москве
США обеспокоились запретом найма местного персонала в посольство в Москве - РИА Новости, 10.04.2025
США обеспокоились запретом найма местного персонала в посольство в Москве
Делегация США в Стамбуле выразила обеспокоенность политикой России, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:07:00+03:00
2025-04-10T17:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Делегация США в Стамбуле выразила обеспокоенность политикой России, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве, говорится в заявлении госдепартамента."Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность политикой Российской Федерации, запрещающей найм местного персонала", - указано в сообщении ведомства.Подчеркивается, что Вашингтон считает действующую российскую политику "ключевым препятствием" для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения в посольстве США в РФ.
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сша, москва, стамбул, государственный департамент сша, в мире, россия
США, Москва, Стамбул, Государственный департамент США, В мире, Россия
США обеспокоились запретом найма местного персонала в посольство в Москве
Госдеп: США обеспокоились запретом РФ найма местного персонала в посольство