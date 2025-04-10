Рейтинг@Mail.ru
США обеспокоились запретом найма местного персонала в посольство в Москве - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 10.04.2025 (обновлено: 17:19 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/gosdep-2010533516.html
США обеспокоились запретом найма местного персонала в посольство в Москве
США обеспокоились запретом найма местного персонала в посольство в Москве - РИА Новости, 10.04.2025
США обеспокоились запретом найма местного персонала в посольство в Москве
Делегация США в Стамбуле выразила обеспокоенность политикой России, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:07:00+03:00
2025-04-10T17:19:00+03:00
сша
москва
стамбул
государственный департамент сша
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_9f247a012d076de5e92e06466939b48f.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Делегация США в Стамбуле выразила обеспокоенность политикой России, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве, говорится в заявлении госдепартамента."Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность политикой Российской Федерации, запрещающей найм местного персонала", - указано в сообщении ведомства.Подчеркивается, что Вашингтон считает действующую российскую политику "ключевым препятствием" для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения в посольстве США в РФ.
https://ria.ru/20250410/gosdep-2010533187.html
сша
москва
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:0:1276:957_1920x0_80_0_0_fbb19c23bb488ae0e5b5a8efe4bc5b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, москва, стамбул, государственный департамент сша, в мире, россия
США, Москва, Стамбул, Государственный департамент США, В мире, Россия
США обеспокоились запретом найма местного персонала в посольство в Москве

Госдеп: США обеспокоились запретом РФ найма местного персонала в посольство

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Делегация США в Стамбуле выразила обеспокоенность политикой России, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве, говорится в заявлении госдепартамента.
"Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность политикой Российской Федерации, запрещающей найм местного персонала", - указано в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что Вашингтон считает действующую российскую политику "ключевым препятствием" для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения в посольстве США в РФ.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Россия и США обсудили обеспечение банковского обслуживания дипмиссий
Вчера, 17:07
 
СШАМоскваСтамбулГосударственный департамент СШАВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала