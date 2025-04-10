https://ria.ru/20250410/gosdep-2010533516.html

США обеспокоились запретом найма местного персонала в посольство в Москве

США обеспокоились запретом найма местного персонала в посольство в Москве - РИА Новости, 10.04.2025

США обеспокоились запретом найма местного персонала в посольство в Москве

Делегация США в Стамбуле выразила обеспокоенность политикой России, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:07:00+03:00

2025-04-10T17:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Делегация США в Стамбуле выразила обеспокоенность политикой России, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве, говорится в заявлении госдепартамента."Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность политикой Российской Федерации, запрещающей найм местного персонала", - указано в сообщении ведомства.Подчеркивается, что Вашингтон считает действующую российскую политику "ключевым препятствием" для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения в посольстве США в РФ.

https://ria.ru/20250410/gosdep-2010533187.html

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