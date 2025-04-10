https://ria.ru/20250410/gosdep-2010533187.html
Россия и США обсудили обеспечение банковского обслуживания дипмиссий
Россия и США обсудили обеспечение банковского обслуживания дипмиссий - РИА Новости, 10.04.2025
Россия и США обсудили обеспечение банковского обслуживания дипмиссий
Делегации России и США в Стамбуле обменялись нотами для договоренности об обеспечении стабильности банковского обслуживания двусторонних миссий, говорится в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:07:00+03:00
2025-04-10T17:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Делегации России и США в Стамбуле обменялись нотами для договоренности об обеспечении стабильности банковского обслуживания двусторонних миссий, говорится в заявлении госдепартамента."Продолжая конструктивный подход, установленный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами, чтобы завершить договоренность об обеспечении стабильности дипломатического банковского обслуживания для двусторонних миссий России и США", - указано в сообщении ведомства.
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россия, сша, стамбул, государственный департамент сша, в мире
Россия, США, Стамбул, Государственный департамент США, В мире
Россия и США обсудили обеспечение банковского обслуживания дипмиссий
Госдеп: делегации РФ и США обсудили банковское обслуживание дипмиссий