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СМИ: США хотят создать хай-тек город в Гренландии в рамках сделки с Данией - РИА Новости, 10.04.2025
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14:08 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/gorod-2010475979.html
СМИ: США хотят создать хай-тек город в Гренландии в рамках сделки с Данией
СМИ: США хотят создать хай-тек город в Гренландии в рамках сделки с Данией - РИА Новости, 10.04.2025
СМИ: США хотят создать хай-тек город в Гренландии в рамках сделки с Данией
Назначенный президентом США Дональдом Трампом новый американский посол в Дании, предприниматель Кен Хауэри, всерьез рассматривает идею создания в Гренландии... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:08:00+03:00
2025-04-10T14:08:00+03:00
в мире
технологии
гренландия
дания
сша
дональд трамп
илон маск
парламентские выборы в гренландии
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Назначенный президентом США Дональдом Трампом новый американский посол в Дании, предприниматель Кен Хауэри, всерьез рассматривает идею создания в Гренландии высокотехнологичного "свободного города" с минимальным государственным регулированием как часть возможной сделки по приобретению острова у Дании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее идею "либертарианской утопии" в Гренландии продвигал инвестор Питер Тиль, известный своей поддержкой создания "свободных городов", в том числе плавучих. По словам осведомленных источников, идею создания в Гренландии такого города продвигают "некоторые инвесторы" из Кремниевой долины, включая Тиля и венчурного предпринимателя Марка Андриссена. Оба знакомы с миллиардером Илоном Маском, главной департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE). Андриссен на данный момент также является неформальным советником DOGE. Тем временем Кен Хауэри, который в качестве посла станет ключевой фигурой в переговорах по приобретению Гренландии США, "серьезно" отнесся к идее создания хай-тек города, отмечает агентство. "Обсуждения находятся на ранней стадии, но идея была воспринята всерьез кандидатом Трампа на пост посла Дании Кеном Хауэри, который, как ожидается, будет утвержден Конгрессом в ближайшие месяцы и возглавит переговоры о приобретении Гренландии, сообщили источники", - сообщает Рейтер. По информации источников, проект "хай-тек" города подразумевает создание хаба для развития искусственного интеллекта и автономных транспортных средств, осуществления запусков в космос, создания малых ядерных реакторов и разработки высокоскоростных железных дорог. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250406/century-2009363643.html
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в мире, технологии, гренландия, дания, сша, дональд трамп, илон маск, парламентские выборы в гренландии
В мире, Технологии, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Парламентские выборы в Гренландии
СМИ: США хотят создать хай-тек город в Гренландии в рамках сделки с Данией

Reuters: США хотят создать хай-тек город в Гренландии в рамках сделки по острову

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Назначенный президентом США Дональдом Трампом новый американский посол в Дании, предприниматель Кен Хауэри, всерьез рассматривает идею создания в Гренландии высокотехнологичного "свободного города" с минимальным государственным регулированием как часть возможной сделки по приобретению острова у Дании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее идею "либертарианской утопии" в Гренландии продвигал инвестор Питер Тиль, известный своей поддержкой создания "свободных городов", в том числе плавучих. По словам осведомленных источников, идею создания в Гренландии такого города продвигают "некоторые инвесторы" из Кремниевой долины, включая Тиля и венчурного предпринимателя Марка Андриссена. Оба знакомы с миллиардером Илоном Маском, главной департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE). Андриссен на данный момент также является неформальным советником DOGE. Тем временем Кен Хауэри, который в качестве посла станет ключевой фигурой в переговорах по приобретению Гренландии США, "серьезно" отнесся к идее создания хай-тек города, отмечает агентство.
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6 апреля, 08:00
"Обсуждения находятся на ранней стадии, но идея была воспринята всерьез кандидатом Трампа на пост посла Дании Кеном Хауэри, который, как ожидается, будет утвержден Конгрессом в ближайшие месяцы и возглавит переговоры о приобретении Гренландии, сообщили источники", - сообщает Рейтер.
По информации источников, проект "хай-тек" города подразумевает создание хаба для развития искусственного интеллекта и автономных транспортных средств, осуществления запусков в космос, создания малых ядерных реакторов и разработки высокоскоростных железных дорог.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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