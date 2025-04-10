https://ria.ru/20250410/gorlovka-2010451991.html
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.04.2025
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска с утра четверга трижды обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и сбросили боеприпас с беспилотника, сообщили в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:10:00+03:00
2025-04-10T13:10:00+03:00
2025-04-10T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 апреля – РИА Новости. Украинские войска с утра четверга трижды обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и сбросили боеприпас с беспилотника, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров… 07.30 – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что в 11.30 мск был обстрелян Никитовский район города двумя снарядами "натовского" калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250410/gorlovka-2010418857.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами и сброшенным с дрона боеприпасом