https://ria.ru/20250410/gorlovka-2010451991.html

Украинские войска трижды обстреляли Горловку

Украинские войска трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.04.2025

Украинские войска трижды обстреляли Горловку

Украинские войска с утра четверга трижды обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и сбросили боеприпас с беспилотника, сообщили в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:10:00+03:00

2025-04-10T13:10:00+03:00

2025-04-10T13:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 апреля – РИА Новости. Украинские войска с утра четверга трижды обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и сбросили боеприпас с беспилотника, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров… 07.30 – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что в 11.30 мск был обстрелян Никитовский район города двумя снарядами "натовского" калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250410/gorlovka-2010418857.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия