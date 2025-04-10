https://ria.ru/20250410/gorlovka-2010418857.html

В Горловке два человека пострадали при ударах ВСУ

В Горловке два человека пострадали при ударах ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025

В Горловке два человека пострадали при ударах ВСУ

Два мирных жителя получили ранения в Горловке и Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате ударов, нанесенных украинскими войсками, сообщил в РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:10:00+03:00

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2025-04-10T11:10:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в Горловке и Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате ударов, нанесенных украинскими войсками, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько. "В результате удара беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в посёлке Озеряновке ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, еще один мирный житель ранен в городе Дзержинске из-за украинской вооруженной агрессии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250409/gorlovka-2010150724.html

https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010377389.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия