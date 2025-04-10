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В Горловке два человека пострадали при ударах ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
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11:10 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/gorlovka-2010418857.html
В Горловке два человека пострадали при ударах ВСУ
В Горловке два человека пострадали при ударах ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
В Горловке два человека пострадали при ударах ВСУ
Два мирных жителя получили ранения в Горловке и Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате ударов, нанесенных украинскими войсками, сообщил в РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:10:00+03:00
2025-04-10T11:10:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в Горловке и Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате ударов, нанесенных украинскими войсками, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько. "В результате удара беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в посёлке Озеряновке ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, еще один мирный житель ранен в городе Дзержинске из-за украинской вооруженной агрессии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250409/gorlovka-2010150724.html
https://ria.ru/20250410/spetsoperatsiya-2010377389.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Горловке два человека пострадали при ударах ВСУ

Приходько: в Горловке и Дзержинске два человека пострадали при ударах ВСУ

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в Горловке и Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате ударов, нанесенных украинскими войсками, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате удара беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в посёлке Озеряновке ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, еще один мирный житель ранен в городе Дзержинске из-за украинской вооруженной агрессии.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница
Вчера, 07:18
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Российские БПЛА атаковали блокпост ВСУ в Запорожской области
07:10
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтиролВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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