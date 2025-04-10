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И.о. мэра Курска назначили замглавы горадминистрации Котлярова
И.о. мэра Курска назначили замглавы горадминистрации Котлярова - РИА Новости, 10.04.2025
И.о. мэра Курска назначили замглавы горадминистрации Котлярова
Исполняющим обязанности главы Курска назначен Сергей Котляров, который ранее занимал должность заместителя главы администрации города, сообщили в Курском... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:32:00+03:00
2025-04-10T11:32:00+03:00
2025-04-10T11:32:00+03:00
политика
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курская область
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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Исполняющим обязанности главы Курска назначен Сергей Котляров, который ранее занимал должность заместителя главы администрации города, сообщили в Курском городском собрании. "Считать досрочно прекращенными полномочия Куцака Игоря Вячеславовича – главы города Курска, избранного Курским городским собранием 3 февраля 2022 года, в связи с отставкой по собственному желанию, с 10 апреля 2025 года... Назначить исполняющим обязанности главы города Курска заместителя главы администрации города Курска Котлярова Сергея Александровича временно до вступления в должность вновь избранного главы города Курска, с его согласия", - говорится в сообщении. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что глава администрации Курска Куцак покидает занимаемую должность по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.
https://ria.ru/20250407/kutsak-2009759151.html
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политика, курск, курская область, александр хинштейн
Политика, Курск, Курская область, Александр Хинштейн
И.о. мэра Курска назначили замглавы горадминистрации Котлярова
И.о. главы Курска назначили замглавы горадминистрации Котлярова