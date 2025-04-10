https://ria.ru/20250410/glava-2010429258.html

И.о. мэра Курска назначили замглавы горадминистрации Котлярова

И.о. мэра Курска назначили замглавы горадминистрации Котлярова - РИА Новости, 10.04.2025

И.о. мэра Курска назначили замглавы горадминистрации Котлярова

Исполняющим обязанности главы Курска назначен Сергей Котляров, который ранее занимал должность заместителя главы администрации города, сообщили в Курском... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:32:00+03:00

2025-04-10T11:32:00+03:00

2025-04-10T11:32:00+03:00

политика

курск

курская область

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010425824_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_ab49688945f611c0023061c35f9758da.jpg

КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Исполняющим обязанности главы Курска назначен Сергей Котляров, который ранее занимал должность заместителя главы администрации города, сообщили в Курском городском собрании. "Считать досрочно прекращенными полномочия Куцака Игоря Вячеславовича – главы города Курска, избранного Курским городским собранием 3 февраля 2022 года, в связи с отставкой по собственному желанию, с 10 апреля 2025 года... Назначить исполняющим обязанности главы города Курска заместителя главы администрации города Курска Котлярова Сергея Александровича временно до вступления в должность вновь избранного главы города Курска, с его согласия", - говорится в сообщении. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что глава администрации Курска Куцак покидает занимаемую должность по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

https://ria.ru/20250407/kutsak-2009759151.html

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, курск, курская область, александр хинштейн