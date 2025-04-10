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Глава Сургутского района Югры проверил строительство жилья в муниципалитете - РИА Новости, 10.04.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:19 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/glava-2010407661.html
Глава Сургутского района Югры проверил строительство жилья в муниципалитете
Глава Сургутского района Югры проверил строительство жилья в муниципалитете - РИА Новости, 10.04.2025
Глава Сургутского района Югры проверил строительство жилья в муниципалитете
Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой проверил ход строительства жилого дома на 101 квартиру, состоящего из двух... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:19:00+03:00
2025-04-10T10:19:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
жилье
сургутский район
лянтор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой проверил ход строительства жилого дома на 101 квартиру, состоящего из двух корпусов. "Сегодня работал в Сытомино и Ляминой в рамках рабочей поездки. В последнем поселении побывал на строительной площадке будущего дома. Четырехэтажку на 101 квартиру площадью порядка 5,7 тысячи квадратных метров возводят на улице Речников. Практически одновременно строят два корпуса дома", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в первом корпусе будут расположены 49 квартир, его готовность составляет 21%, второй корпус рассчитан на 52 квартиры, строительная готовность – 17%. По словам главы района, во встроенных помещениях здания расположится администрация поселения и местный музей. По планам, дом будет сдан в 2026 году. По данным властей, в общей сложности в 2025 году в муниципалитете появятся 10 новых многоэтажек, введены они будут в городе Лянтор, поселках городского типа Белый Яр, Барсово и Федоровский и в селе Сытомино. За прошлый год в поселениях удалось возвести порядка 117 тысяч жилых квадратных метров. На улучшение жилищных условий югорчан из Сургутского района в прошлом году направили свыше 6 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250331/politika-2008508373.html
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жилье, сургутский район, лянтор
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Жилье, Сургутский район, Лянтор
Глава Сургутского района Югры проверил строительство жилья в муниципалитете

Глава Сургутского района проверил ход строительства жилого дома на 101 квартиру

© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
 Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой проверил ход строительства жилого дома на 101 квартиру, состоящего из двух корпусов.
"Сегодня работал в Сытомино и Ляминой в рамках рабочей поездки. В последнем поселении побывал на строительной площадке будущего дома. Четырехэтажку на 101 квартиру площадью порядка 5,7 тысячи квадратных метров возводят на улице Речников. Практически одновременно строят два корпуса дома", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Он уточнил, что в первом корпусе будут расположены 49 квартир, его готовность составляет 21%, второй корпус рассчитан на 52 квартиры, строительная готовность – 17%. По словам главы района, во встроенных помещениях здания расположится администрация поселения и местный музей. По планам, дом будет сдан в 2026 году.
По данным властей, в общей сложности в 2025 году в муниципалитете появятся 10 новых многоэтажек, введены они будут в городе Лянтор, поселках городского типа Белый Яр, Барсово и Федоровский и в селе Сытомино.
За прошлый год в поселениях удалось возвести порядка 117 тысяч жилых квадратных метров. На улучшение жилищных условий югорчан из Сургутского района в прошлом году направили свыше 6 миллиардов рублей.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЖильеСургутский районЛянтор
 
 
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