https://ria.ru/20250410/glava-2010407661.html

Глава Сургутского района Югры проверил строительство жилья в муниципалитете

Глава Сургутского района Югры проверил строительство жилья в муниципалитете - РИА Новости, 10.04.2025

Глава Сургутского района Югры проверил строительство жилья в муниципалитете

Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой проверил ход строительства жилого дома на 101 квартиру, состоящего из двух... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:19:00+03:00

2025-04-10T10:19:00+03:00

2025-04-10T10:19:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

жилье

сургутский район

лянтор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой проверил ход строительства жилого дома на 101 квартиру, состоящего из двух корпусов. "Сегодня работал в Сытомино и Ляминой в рамках рабочей поездки. В последнем поселении побывал на строительной площадке будущего дома. Четырехэтажку на 101 квартиру площадью порядка 5,7 тысячи квадратных метров возводят на улице Речников. Практически одновременно строят два корпуса дома", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в первом корпусе будут расположены 49 квартир, его готовность составляет 21%, второй корпус рассчитан на 52 квартиры, строительная готовность – 17%. По словам главы района, во встроенных помещениях здания расположится администрация поселения и местный музей. По планам, дом будет сдан в 2026 году. По данным властей, в общей сложности в 2025 году в муниципалитете появятся 10 новых многоэтажек, введены они будут в городе Лянтор, поселках городского типа Белый Яр, Барсово и Федоровский и в селе Сытомино. За прошлый год в поселениях удалось возвести порядка 117 тысяч жилых квадратных метров. На улучшение жилищных условий югорчан из Сургутского района в прошлом году направили свыше 6 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250331/politika-2008508373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, сургутский район, лянтор