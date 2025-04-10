https://ria.ru/20250410/gladkov-2010582079.html

Белгородского губернатора попросили наказать живодера за выстрел в собаку

Белгородского губернатора попросили наказать живодера за выстрел в собаку - РИА Новости, 10.04.2025

Белгородского губернатора попросили наказать живодера за выстрел в собаку

Жители Белгородской области обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой найти и привлечь к ответственности человека, который выстрелил в голову... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T21:26:00+03:00

2025-04-10T21:26:00+03:00

2025-04-10T21:26:00+03:00

происшествия

вячеслав гладков

андрей антоненко

россия

белгородская область

общество

животные

домашние животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_0:17:2000:1142_1920x0_80_0_0_615427248a235321feb0e39fb031e84e.jpg

БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Жители Белгородской области обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой найти и привлечь к ответственности человека, который выстрелил в голову собаке в селе Пенцево Шебекинского округа, губернатор пообещал разобраться в ситуации. В комментариях на странице в соцсети "ВКонтакте" много обращений, где жители просят губернатора взять ситуацию под контроль и наказать виновного, который "просто выстрелил в голову собаке средь бела дня", опасаясь, что подобная жестокость может повториться в отношении людей. Одно из таких сообщений Гладков зачитал во время вечернего эфира. "Пишу вам с большой надеждой, просьбой и мольбой. Вчера в селе Пенцево Шебекинского района Белгородской области мужчина напал на собаку, изуродовав ее выстрелом в голову. Местные и неместные жители собирают деньги на помощь животному. Нужно просто увидеть видео. Пожалуйста, помогите привлечь виновного к ответственности", - процитировал вопрос женщины губернатор. В своем ответе Гладков подчеркнул, что издевательства над животными недопустимы и должны пресекаться в соответствии с законодательством. Он сообщил, что его заместитель Андрей Антоненко совместно с зоозащитниками выедут на место инцидента в ближайшие дни для выяснения всех обстоятельств и принятия необходимых мер. В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20250331/sud-2008426746.html

https://ria.ru/20250330/tuapse-2008236123.html

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вячеслав гладков, андрей антоненко, россия, белгородская область, общество, животные, домашние животные