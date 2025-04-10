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Белгородского губернатора попросили наказать живодера за выстрел в собаку - РИА Новости, 10.04.2025
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21:26 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/gladkov-2010582079.html
Белгородского губернатора попросили наказать живодера за выстрел в собаку
Белгородского губернатора попросили наказать живодера за выстрел в собаку - РИА Новости, 10.04.2025
Белгородского губернатора попросили наказать живодера за выстрел в собаку
Жители Белгородской области обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой найти и привлечь к ответственности человека, который выстрелил в голову... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:26:00+03:00
2025-04-10T21:26:00+03:00
происшествия
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андрей антоненко
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белгородская область
общество
животные
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Жители Белгородской области обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой найти и привлечь к ответственности человека, который выстрелил в голову собаке в селе Пенцево Шебекинского округа, губернатор пообещал разобраться в ситуации. В комментариях на странице в соцсети "ВКонтакте" много обращений, где жители просят губернатора взять ситуацию под контроль и наказать виновного, который "просто выстрелил в голову собаке средь бела дня", опасаясь, что подобная жестокость может повториться в отношении людей. Одно из таких сообщений Гладков зачитал во время вечернего эфира. "Пишу вам с большой надеждой, просьбой и мольбой. Вчера в селе Пенцево Шебекинского района Белгородской области мужчина напал на собаку, изуродовав ее выстрелом в голову. Местные и неместные жители собирают деньги на помощь животному. Нужно просто увидеть видео. Пожалуйста, помогите привлечь виновного к ответственности", - процитировал вопрос женщины губернатор. В своем ответе Гладков подчеркнул, что издевательства над животными недопустимы и должны пресекаться в соответствии с законодательством. Он сообщил, что его заместитель Андрей Антоненко совместно с зоозащитниками выедут на место инцидента в ближайшие дни для выяснения всех обстоятельств и принятия необходимых мер. В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20250331/sud-2008426746.html
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происшествия, вячеслав гладков, андрей антоненко, россия, белгородская область, общество, животные, домашние животные
Происшествия, Вячеслав Гладков, Андрей Антоненко, Россия, Белгородская область, Общество, Животные, домашние животные
Белгородского губернатора попросили наказать живодера за выстрел в собаку

Белгородцы попросили Гладкова наказать живодера, выстрелившего собаке в голову

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Жители Белгородской области обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой найти и привлечь к ответственности человека, который выстрелил в голову собаке в селе Пенцево Шебекинского округа, губернатор пообещал разобраться в ситуации.
В комментариях на странице в соцсети "ВКонтакте" много обращений, где жители просят губернатора взять ситуацию под контроль и наказать виновного, который "просто выстрелил в голову собаке средь бела дня", опасаясь, что подобная жестокость может повториться в отношении людей. Одно из таких сообщений Гладков зачитал во время вечернего эфира.
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"Пишу вам с большой надеждой, просьбой и мольбой. Вчера в селе Пенцево Шебекинского района Белгородской области мужчина напал на собаку, изуродовав ее выстрелом в голову. Местные и неместные жители собирают деньги на помощь животному. Нужно просто увидеть видео. Пожалуйста, помогите привлечь виновного к ответственности", - процитировал вопрос женщины губернатор.
В своем ответе Гладков подчеркнул, что издевательства над животными недопустимы и должны пресекаться в соответствии с законодательством. Он сообщил, что его заместитель Андрей Антоненко совместно с зоозащитниками выедут на место инцидента в ближайшие дни для выяснения всех обстоятельств и принятия необходимых мер.
В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка.
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ПроисшествияВячеслав ГладковАндрей АнтоненкоРоссияБелгородская областьОбществоЖивотныедомашние животные
 
 
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