https://ria.ru/20250410/gladkov-2010571672.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область

ВСУ обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 10.04.2025

ВСУ обстреляли Белгородскую область

Украинские военные атаковали четыре района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:18:00+03:00

2025-04-10T19:18:00+03:00

2025-04-10T19:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Илёк-Кошары Ракитянского района на территории сельхозпредприятия от удара дрона повреждён легковой автомобиль. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда выбиты окна и посечён фасад складского помещения. В селе Белянка беспилотник сдетонировал о землю", - написал Глалков. Он добавил, что при обстреле села Новое Волоконовского района на территории частного домовладения повреждена надворная постройка. В хуторе Рябики Валуйского округа беспилотник атаковал территорию сельхозпредприятия. "Предварительно, никто не пострадал", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины