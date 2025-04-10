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ВСУ обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 10.04.2025 (обновлено: 19:19 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/gladkov-2010571672.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область
ВСУ обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Украинские военные атаковали четыре района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:18:00+03:00
2025-04-10T19:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Илёк-Кошары Ракитянского района на территории сельхозпредприятия от удара дрона повреждён легковой автомобиль. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда выбиты окна и посечён фасад складского помещения. В селе Белянка беспилотник сдетонировал о землю", - написал Глалков. Он добавил, что при обстреле села Новое Волоконовского района на территории частного домовладения повреждена надворная постройка. В хуторе Рябики Валуйского округа беспилотник атаковал территорию сельхозпредприятия. "Предварительно, никто не пострадал", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ повредили автомобили и постройки в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Илёк-Кошары Ракитянского района на территории сельхозпредприятия от удара дрона повреждён легковой автомобиль. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда выбиты окна и посечён фасад складского помещения. В селе Белянка беспилотник сдетонировал о землю", - написал Глалков.
Он добавил, что при обстреле села Новое Волоконовского района на территории частного домовладения повреждена надворная постройка. В хуторе Рябики Валуйского округа беспилотник атаковал территорию сельхозпредприятия.
"Предварительно, никто не пострадал", - подчеркнул глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРакитянский районВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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