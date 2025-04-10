https://ria.ru/20250410/gladkov-2010571672.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область
ВСУ обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Украинские военные атаковали четыре района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:18:00+03:00
2025-04-10T19:18:00+03:00
2025-04-10T19:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре района Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Илёк-Кошары Ракитянского района на территории сельхозпредприятия от удара дрона повреждён легковой автомобиль. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда выбиты окна и посечён фасад складского помещения. В селе Белянка беспилотник сдетонировал о землю", - написал Глалков. Он добавил, что при обстреле села Новое Волоконовского района на территории частного домовладения повреждена надворная постройка. В хуторе Рябики Валуйского округа беспилотник атаковал территорию сельхозпредприятия. "Предварительно, никто не пострадал", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ повредили автомобили и постройки в Белгородской области