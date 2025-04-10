https://ria.ru/20250410/geroi-2010442952.html
Участник "Времени героев" стал замглавы департамента в Тюменской области
Участник "Времени героев" стал замглавы департамента в Тюменской области - РИА Новости, 10.04.2025
Участник "Времени героев" стал замглавы департамента в Тюменской области
Участник программы "Время героев" Виктор Квасов стал заместителем директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:28:00+03:00
2025-04-10T12:28:00+03:00
2025-04-10T12:28:00+03:00
общество
тюменская область
россия
владимир путин
программа "время героев"
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Виктор Квасов стал заместителем директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Виктор Квасов назначен на должность заместителя директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области", - говорится в сообщении. Комментируя свое назначение, Квасов отметил, что программа "Время героев" дает участникам специальной военной операции уникальную возможность для нового профессионального старта. "Во время моей стажировки в рамках программы мы с коллегами из региона сформировали план работ по приоритетным для Тюменской области направлениям – развитию физической культуры и спорта, а также сферы дополнительного образования. Для усиления работы по этим направлениям уже прорабатываем механизмы привлечения специалистов из числа ветеранов СВО", - сказал участник программы. За выполнение боевых задач Квасов награжден тремя орденами Мужества. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html
https://ria.ru/20250307/uchastnik-2003553774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, россия, владимир путин, программа "время героев"
Общество, Тюменская область, Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев"
Участник "Времени героев" стал замглавы департамента в Тюменской области
Участник "Времени героев" Квасов стал замглавы департамента в Тюменской области
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Виктор Квасов стал заместителем директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
"Кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Виктор Квасов назначен на должность заместителя директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области", - говорится в сообщении.
Комментируя свое назначение, Квасов отметил, что программа "Время героев" дает участникам специальной военной операции уникальную возможность для нового профессионального старта.
"Во время моей стажировки в рамках программы мы с коллегами из региона сформировали план работ по приоритетным для Тюменской области
направлениям – развитию физической культуры и спорта, а также сферы дополнительного образования. Для усиления работы по этим направлениям уже прорабатываем механизмы привлечения специалистов из числа ветеранов СВО", - сказал участник программы.
За выполнение боевых задач Квасов награжден тремя орденами Мужества.
Президент РФ Владимир Путин
при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.