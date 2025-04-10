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Участник "Времени героев" стал замглавы департамента в Тюменской области - РИА Новости, 10.04.2025
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12:28 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/geroi-2010442952.html
Участник "Времени героев" стал замглавы департамента в Тюменской области
Участник "Времени героев" стал замглавы департамента в Тюменской области - РИА Новости, 10.04.2025
Участник "Времени героев" стал замглавы департамента в Тюменской области
Участник программы "Время героев" Виктор Квасов стал заместителем директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:28:00+03:00
2025-04-10T12:28:00+03:00
общество
тюменская область
россия
владимир путин
программа "время героев"
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Виктор Квасов стал заместителем директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Виктор Квасов назначен на должность заместителя директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области", - говорится в сообщении. Комментируя свое назначение, Квасов отметил, что программа "Время героев" дает участникам специальной военной операции уникальную возможность для нового профессионального старта. "Во время моей стажировки в рамках программы мы с коллегами из региона сформировали план работ по приоритетным для Тюменской области направлениям – развитию физической культуры и спорта, а также сферы дополнительного образования. Для усиления работы по этим направлениям уже прорабатываем механизмы привлечения специалистов из числа ветеранов СВО", - сказал участник программы. За выполнение боевых задач Квасов награжден тремя орденами Мужества. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html
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общество, тюменская область, россия, владимир путин, программа "время героев"
Общество, Тюменская область, Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев"
Участник "Времени героев" стал замглавы департамента в Тюменской области

Участник "Времени героев" Квасов стал замглавы департамента в Тюменской области

© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramУчастник программы "Время героев" Виктор Квасов
Участник программы Время героев Виктор Квасов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Участник программы "Время героев" Виктор Квасов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Виктор Квасов стал заместителем директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
"Кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Виктор Квасов назначен на должность заместителя директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области", - говорится в сообщении.
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Комментируя свое назначение, Квасов отметил, что программа "Время героев" дает участникам специальной военной операции уникальную возможность для нового профессионального старта.
"Во время моей стажировки в рамках программы мы с коллегами из региона сформировали план работ по приоритетным для Тюменской области направлениям – развитию физической культуры и спорта, а также сферы дополнительного образования. Для усиления работы по этим направлениям уже прорабатываем механизмы привлечения специалистов из числа ветеранов СВО", - сказал участник программы.
За выполнение боевых задач Квасов награжден тремя орденами Мужества.
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Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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ОбществоТюменская областьРоссияВладимир ПутинПрограмма "Время героев"
 
 
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