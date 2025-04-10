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Эксперты рассказали, как американские пошлины отразятся на ВВП Германии - РИА Новости, 10.04.2025
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14:49 10.04.2025 (обновлено: 16:02 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/germaniya-2010493235.html
Эксперты рассказали, как американские пошлины отразятся на ВВП Германии
Эксперты рассказали, как американские пошлины отразятся на ВВП Германии - РИА Новости, 10.04.2025
Эксперты рассказали, как американские пошлины отразятся на ВВП Германии
Рост ВВП Германии в 2025 году с учетом действия новых торговых пошлин США ожидается лишь на уровне 0,1%, такой результат можно оценить как стагнацию, говорится... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:49:00+03:00
2025-04-10T16:02:00+03:00
экономика
сша
китай
германия
дональд трамп
торстен шмидт
введение трампом пошлин на импорт
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БЕРЛИН, 10 апр – РИА Новости. Рост ВВП Германии в 2025 году с учетом действия новых торговых пошлин США ожидается лишь на уровне 0,1%, такой результат можно оценить как стагнацию, говорится в исследовании ведущих экономических институтов страны. "Валовой внутренний продукт с учетом роста в 0,1% вряд ли ожидает нечто большее, чем стагнация... Немецкая экономика и в 2025 году топчется на месте", - говорится в докладе, опубликованном на сайте Института по изучению экономики RWI. В составлении прогноза участвовали Институт экономических исследований (DIW), институт Ifo, Институт мировой экономики (IfW), Институт исследования экономики имени Лейбница (IWH) и Институт по изучению экономики RWI. В то же время, как сообщается далее, американские пошлины на импорт алюминия, стали и автомобилей, предположительно, замедлят рост ВВП в этом и следующем году на 0,1 процентных пункта соответственно. Исследователи исходят также из того, что дополнительные пошлины США могут удвоить негативный эффект. Таким образом, после 2023 года (снижение на 0,3%) и 2024 года (снижение на 0,2%) немецкая экономика выйдет из рецессии, но рост будет минимальным. "Геополитическая напряженность и протекционистская торговая политика США усугубляют и без того сложную экономическую ситуацию в Германии", - приводятся слова руководителя отдела конъюнктурного анализа RWI Торстена Шмидта. По его словам, немецкие компании к тому же сталкиваются с усиливающейся международной конкуренцией - прежде всего со стороны Китая, нехваткой квалифицированных кадров и высокой бюрократической нагрузкой. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250410/ssha-2010339826.html
https://ria.ru/20250406/germaniya-2009560455.html
https://ria.ru/20250410/germaniya-2010326370.html
сша
китай
германия
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экономика, сша, китай, германия, дональд трамп, торстен шмидт, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Германия, Дональд Трамп, Торстен Шмидт, Введение Трампом пошлин на импорт
Эксперты рассказали, как американские пошлины отразятся на ВВП Германии

RWI: экономика ФРГ топчется на месте, рост ВВП в 2025 году составит около 0,1%

© Getty Images / Florian WiegandШтаб-квартира Европейского центрального банка и грузовые контейнеры в контейнерном порту Франкфурта. 10 апреля 2025
Штаб-квартира Европейского центрального банка и грузовые контейнеры в контейнерном порту Франкфурта. 10 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / Florian Wiegand
Штаб-квартира Европейского центрального банка и грузовые контейнеры в контейнерном порту Франкфурта. 10 апреля 2025
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БЕРЛИН, 10 апр – РИА Новости. Рост ВВП Германии в 2025 году с учетом действия новых торговых пошлин США ожидается лишь на уровне 0,1%, такой результат можно оценить как стагнацию, говорится в исследовании ведущих экономических институтов страны.
"Валовой внутренний продукт с учетом роста в 0,1% вряд ли ожидает нечто большее, чем стагнация... Немецкая экономика и в 2025 году топчется на месте", - говорится в докладе, опубликованном на сайте Института по изучению экономики RWI.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"А нас-то за что?": союзники США бывают вопящие и скулящие
Вчера, 08:00
В составлении прогноза участвовали Институт экономических исследований (DIW), институт Ifo, Институт мировой экономики (IfW), Институт исследования экономики имени Лейбница (IWH) и Институт по изучению экономики RWI.
В то же время, как сообщается далее, американские пошлины на импорт алюминия, стали и автомобилей, предположительно, замедлят рост ВВП в этом и следующем году на 0,1 процентных пункта соответственно. Исследователи исходят также из того, что дополнительные пошлины США могут удвоить негативный эффект.
Таким образом, после 2023 года (снижение на 0,3%) и 2024 года (снижение на 0,2%) немецкая экономика выйдет из рецессии, но рост будет минимальным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Германия потребовала российский газ
6 апреля, 08:00
"Геополитическая напряженность и протекционистская торговая политика США усугубляют и без того сложную экономическую ситуацию в Германии", - приводятся слова руководителя отдела конъюнктурного анализа RWI Торстена Шмидта.
По его словам, немецкие компании к тому же сталкиваются с усиливающейся международной конкуренцией - прежде всего со стороны Китая, нехваткой квалифицированных кадров и высокой бюрократической нагрузкой.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Германия переживает поворотный момент в своей истории
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаСШАКитайГерманияДональд ТрампТорстен ШмидтВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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