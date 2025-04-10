https://ria.ru/20250410/germaniya-2010493235.html

Эксперты рассказали, как американские пошлины отразятся на ВВП Германии

Эксперты рассказали, как американские пошлины отразятся на ВВП Германии - РИА Новости, 10.04.2025

Эксперты рассказали, как американские пошлины отразятся на ВВП Германии

Рост ВВП Германии в 2025 году с учетом действия новых торговых пошлин США ожидается лишь на уровне 0,1%, такой результат можно оценить как стагнацию, говорится... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:49:00+03:00

2025-04-10T14:49:00+03:00

2025-04-10T16:02:00+03:00

экономика

сша

китай

германия

дональд трамп

торстен шмидт

введение трампом пошлин на импорт

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БЕРЛИН, 10 апр – РИА Новости. Рост ВВП Германии в 2025 году с учетом действия новых торговых пошлин США ожидается лишь на уровне 0,1%, такой результат можно оценить как стагнацию, говорится в исследовании ведущих экономических институтов страны. "Валовой внутренний продукт с учетом роста в 0,1% вряд ли ожидает нечто большее, чем стагнация... Немецкая экономика и в 2025 году топчется на месте", - говорится в докладе, опубликованном на сайте Института по изучению экономики RWI. В составлении прогноза участвовали Институт экономических исследований (DIW), институт Ifo, Институт мировой экономики (IfW), Институт исследования экономики имени Лейбница (IWH) и Институт по изучению экономики RWI. В то же время, как сообщается далее, американские пошлины на импорт алюминия, стали и автомобилей, предположительно, замедлят рост ВВП в этом и следующем году на 0,1 процентных пункта соответственно. Исследователи исходят также из того, что дополнительные пошлины США могут удвоить негативный эффект. Таким образом, после 2023 года (снижение на 0,3%) и 2024 года (снижение на 0,2%) немецкая экономика выйдет из рецессии, но рост будет минимальным. "Геополитическая напряженность и протекционистская торговая политика США усугубляют и без того сложную экономическую ситуацию в Германии", - приводятся слова руководителя отдела конъюнктурного анализа RWI Торстена Шмидта. По его словам, немецкие компании к тому же сталкиваются с усиливающейся международной конкуренцией - прежде всего со стороны Китая, нехваткой квалифицированных кадров и высокой бюрократической нагрузкой. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250410/ssha-2010339826.html

https://ria.ru/20250406/germaniya-2009560455.html

https://ria.ru/20250410/germaniya-2010326370.html

сша

китай

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, китай, германия, дональд трамп, торстен шмидт, введение трампом пошлин на импорт