https://ria.ru/20250410/germaniya-2010326370.html

Германия переживает поворотный момент в своей истории

Германия переживает поворотный момент в своей истории - РИА Новости, 10.04.2025

Германия переживает поворотный момент в своей истории

Историческое событие случилось вчера в Германии — и это не завершение переговоров о формировании новой правящей коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ. Нет, эти партии... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:00:00+03:00

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2025-04-10T08:01:00+03:00

аналитика

в мире

германия

фридрих мерц

хдс/хсс

социал-демократическая партия германии

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Историческое событие случилось вчера в Германии — и это не завершение переговоров о формировании новой правящей коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ. Нет, эти партии действительно договорились о заключении коалиционного соглашения, что открывает путь к утверждению нового правительства во главе с лидером христианских демократов Фридрихом Мерцем. Через месяц он будет утвержден бундестагом, в котором у двух партий есть 328 мест из 630 (то есть уверенное, хотя и не внушительное большинство), и Мерц станет десятым канцлером за 75 лет существования ФРГ. Христианские демократы вернутся к власти после небольшого послемеркелевского перерыва, но никакого триумфа в их рядах не наблюдается.Потому что за время переговоров рейтинг партии обвалился на 4,5 процента, а самого Мерца еще больше: если сразу после выборов 40 процентов немцев считали, что он подходит на роль канцлера, то сейчас так думает меньше трети граждан (32 процента). Подобного обвала не было ни разу в истории формирования правящих коалиций, но и это не главное из случившегося.Настоящим историческим событием этих дней стала смена лидера — впервые самой популярной партией ФРГ стала "Альтернатива для Германии". За нее готовы проголосовать 25 процентов населения, а за партию Мерца — на один процент меньше. И это притом что на выборах в конце февраля разрыв был почти восемь процентов в пользу ХДС/ХСС. Что же случилось за время процесса формирования новой коалиции?Разочарование в правящих партиях вышло на новый уровень, потому что от замены правительства во главе с СДПГ на правительство во главе с ХДС и участием СДПГ ничего не меняется. Мерц шел на выборы с лозунгами, отчасти (например, по ужесточению миграционной политики) позаимствованными у АдГ, но в ходе торгов с социал-демократами ему пришлось пойти на уступки. То есть часть избирателей, голосовавших за жесткого Мерца, разочаровалась в нем еще до того момента, когда он успел стать канцлером. Но это не самое главное — падение доверия к бывшим "народным партиям", ХДС и СДПГ, наблюдается уже давно: обе партии даже на последних выборах взяли вместе всего 45 процентов (а сейчас набирают 40), притом что раньше набирали ближе к двум третям голосов (а на максимуме и 90). Разочарование в старых партиях не ново, а вот устойчивый выход АдГ на первое место меняет очень многое.Потому что десять с лишним лет существования эту партию — евроскептиков, сторонников ограничения миграции, противников конфронтации с Россией, умеренных националистов и противников истеблишмента — всячески шельмовали и третировали. АдГ объявляли опасными радикалами, врагами демократии, экстремистами — с ней категорически запрещено образовывать коалиции на любом уровне (от маленькой деревни до федерального). Изоляция АдГ всеми системными партиями вместе с обструкцией со стороны СМИ должна была привести к ее маргинализации и ослаблению, но все происходило ровно наоборот. От выборов к выборам партия последовательно наращивала свою популярность (несмотря на некоторые временные спады), пока не стала номером один в стране. Теперь ее уже нельзя запретить — а подобные бредовые планы рассматривались — и невозможно игнорировать. То есть, конечно, системные партии могут и дальше делать вид, что АдГ не существует, но результат будет предсказуем: популярность "альтернативщиков" будет расти, а бывших "народных" падать.Теперь уже рейтинг АдГ в 30 процентов не кажется делом слишком отдаленного времени — эта планка может быть взята куда раньше следующих выборов в бундестаг в 2029 году. Параллельно будут расти и условные "радикалы" с другого фланга — две левые партии: "Левые" и "Союз Сары Вагенкнехт". Хотя недавно образованная партия харизматичной Вагенкнехт после первоначального взлета не прошла в бундестаг (недобрав до пятипроцентного барьера сотые доли процента), у нее сохраняется потенциал, а умиравшие "Левые" разогнались до 11 процентов, догнав "Зеленых". Вместе две левые партии набирают сейчас 16 — столько же, сколько остающаяся в правительстве СДПГ. То есть на левом контрэлитном спектре может консолидироваться до 20 процентов избирателей — и вместе с дальнейшим ростом АдГ это будет означать революцию для немецкой политической системы.Потому что становится уже вполне реальной перспектива получения в среднесрочной перспективе тремя контрэлитными партиями — АдГ, "Левые" и "Союз Сары Вагенкнехт" — результата, близкого к 50 процентам голосов избирателей. Нет, вместе они не объединятся, да и "Левых", конечно, не игнорируют так, как АдГ, но в любом случае все три партии неприемлемы для нынешнего немецкого истеблишмента. Убрать их с пути — особенно АдГ — уже невозможно. Но и дожидаться, пока они станут главными партиями страны, элиты не собираются — значит, придется менять тактику, отказываться от изоляции "альтернативщиков", пытаться приручить их.То есть ХДС/ХСС придется убирать брандмауэр — барьер на пути к образованию коалиций (и даже простому сотрудничеству) с АдГ. Сами лидеры "Альтернативы" давно уже призывают к этому, но в рядах христианских демократов любые колебания на эту тему жестко пресекались. Хотя в реальности в интересах ХДС давно уже было отказаться от игнорирования АдГ, пока христианские демократы были партией номер один в стране, ну или по крайней мере опережали "альтернатившиков". Теперь же им придется отказываться от брандмауэра в худших для себя условиях — после того, как предстоящее правление Мерца ослабит их популярность. То есть ХДС будет смотреть на АдГ не сверху вниз, а снизу вверх, и как она предложит АдГ войти в коалицию младшим партнером, если за "альтернативщиков" проголосует больше избирателей? А представить себе канцлером Алису Вайдель, нынешнего лидера АдГ, для германских элит сейчас просто невозможно. Однако придется готовиться к подобному сценарию, причем, возможно, даже раньше 2029 года, если дело дойдет до досрочных выборов в бундестаг.Альтернативы правительству с "Альтернативой" практически нет — на следующих выборах для образования правительства без них может не хватить даже голосов всех системных партий, включая "Зеленых". Но, даже если хватит, подобное правительство будет просто недееспособным, что лишь добавит популярности АдГ и левым силам. Долго оттягивать смену эпох все равно не получится. Тем более что теперь для этого нужно будет игнорировать не только мнение немецких избирателей, но и позицию трамповской администрации, сделавшей ставку на смену европейских элит.

https://ria.ru/20250409/germaniya-2010325173.html

https://ria.ru/20250409/demokraty-2010280334.html

https://ria.ru/20250408/germaniya-2009824004.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии