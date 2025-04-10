https://ria.ru/20250410/gazprom-2010570616.html

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для апреля

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для апреля - РИА Новости, 10.04.2025

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для апреля

"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа российским потребителям для апреля – на уровне 1,217 миллиарда кубометров, сообщила компания. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:11:00+03:00

2025-04-10T19:11:00+03:00

2025-04-10T19:19:00+03:00

экономика

газпром

группа газ

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа российским потребителям для апреля – на уровне 1,217 миллиарда кубометров, сообщила компания."Газпром" продолжает обеспечивать россиян рекордными для апреля объемами газа. Обновлен достигнутый накануне максимум суточных поставок: 9 апреля по Единой системе газоснабжения потребителям поставлено 1,217 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что рост внутреннего потребления газа связан с аномально холодной погодой в регионах Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов.Предыдущий суточный максимум для апреля был зафиксирован 8 апреля - на уровне 1,188 миллиарда кубометров.

https://ria.ru/20250403/gazprmo-2009077704.html

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экономика, газпром, группа газ, россия