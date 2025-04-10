https://ria.ru/20250410/gazprom-2010549342.html

"Газпром" соберет заявки на облигации на $200 млн

"Газпром" соберет заявки на облигации на $200 млн - РИА Новости, 10.04.2025

"Газпром" соберет заявки на облигации на $200 млн

"Газпром" планирует 15 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:49:00+03:00

2025-04-10T17:49:00+03:00

2025-04-10T17:53:00+03:00

экономика

газпром

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Газпром" планирует 15 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8% годовых. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-13 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 апреля. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Организаторы выпуска - Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB. Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. "Газпром" выступит поручителем по выпуску.

https://ria.ru/20250409/gazprom-2010342289.html

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экономика, газпром, газпромбанк