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"Газпром" соберет заявки на облигации на $200 млн - РИА Новости, 10.04.2025
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17:49 10.04.2025 (обновлено: 17:53 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/gazprom-2010549342.html
"Газпром" соберет заявки на облигации на $200 млн
"Газпром" соберет заявки на облигации на $200 млн - РИА Новости, 10.04.2025
"Газпром" соберет заявки на облигации на $200 млн
"Газпром" планирует 15 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:49:00+03:00
2025-04-10T17:53:00+03:00
экономика
газпром
газпромбанк
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Газпром" планирует 15 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8% годовых. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-13 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 апреля. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Организаторы выпуска - Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB. Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. "Газпром" выступит поручителем по выпуску.
https://ria.ru/20250409/gazprom-2010342289.html
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экономика, газпром, газпромбанк
Экономика, Газпром, Газпромбанк
"Газпром" соберет заявки на облигации на $200 млн

"Газпром" 15 апреля соберет заявки на облигации на $200 млн с расчетами в рублях

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Газпром" планирует 15 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 8% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-13 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 апреля. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Организаторы выпуска - Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB.
Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. "Газпром" выступит поручителем по выпуску.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для апреля
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