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Минздрав Газы рассказал о погибших при израильских обстрелах - РИА Новости, 10.04.2025
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14:58 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/gaza-2010498081.html
Минздрав Газы рассказал о погибших при израильских обстрелах
Минздрав Газы рассказал о погибших при израильских обстрелах - РИА Новости, 10.04.2025
Минздрав Газы рассказал о погибших при израильских обстрелах
Более 1,5 тысяч человек погибли в секторе Газа с 18 марта - после возобновления массированных израильских обстрелов, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:58:00+03:00
2025-04-10T14:58:00+03:00
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израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 10 апр - РИА Новости. Более 1,5 тысяч человек погибли в секторе Газа с 18 марта - после возобновления массированных израильских обстрелов, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. По данным министерства, с 7 октября 2023 года жертвами действий израильских военных в секторе Газа стали более 50,8 тысячи человек, пострадали почти 116 тысяч. "С 18 марта число погибших достигло 1522, пострадали 3834 человека", - сообщил минздрав сектора, отметив, что за последние сутки в Газе погибли не менее 40 человек. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250409/izrail-2010346184.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Минздрав Газы рассказал о погибших при израильских обстрелах

Минздрав Газы: более 1,5 тысячи человек погибли от обстрелов ЦАХАЛ с 18 марта

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа
Вид на разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 10 апр - РИА Новости. Более 1,5 тысяч человек погибли в секторе Газа с 18 марта - после возобновления массированных израильских обстрелов, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.
По данным министерства, с 7 октября 2023 года жертвами действий израильских военных в секторе Газа стали более 50,8 тысячи человек, пострадали почти 116 тысяч.
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"С 18 марта число погибших достигло 1522, пострадали 3834 человека", - сообщил минздрав сектора, отметив, что за последние сутки в Газе погибли не менее 40 человек.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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