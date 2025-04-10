https://ria.ru/20250410/gaz-2010534440.html

Греция увеличила закупку российского трубопроводного газа почти на 19,5%

Греция увеличила закупку российского трубопроводного газа почти на 19,5% - РИА Новости, 10.04.2025

Греция увеличила закупку российского трубопроводного газа почти на 19,5%

Греция в первом квартале 2025 года увеличила закупку российского трубопроводного газа на 19,45%, при этом его доля в энергобалансе Греции снизилась до 38,8% с... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:09:00+03:00

2025-04-10T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Греция в первом квартале 2025 года увеличила закупку российского трубопроводного газа на 19,45%, при этом его доля в энергобалансе Греции снизилась до 38,8% с 43,8% годом ранее, а поставки СПГ из России прекратились, свидетельствуют опубликованные оператором газотранспортной системы Греции DESFA итоги потребления природного газа за первый квартал года. Компания отметила, что в период с января по март 2025 года общий спрос на газ увеличился на 35,07%, достигнув 22,3 тераватт-часов (ТВт.ч) по сравнению с 16,51 ТВт.ч за аналогичный период прошлого года. На экспорт было направлено 1,44 ТВт.ч. "После роста на 30,03% в годовом исчислении, зафиксированного в 2024 году, внутренний спрос на природный газ значительно укрепился в 1-м квартале 2025 года, увеличившись на 28,61% в годовом исчислении, до 20,86 ТВт.ч. Это отражает решающий вклад природного газа в удовлетворение растущего спроса на энергию в стране в этот период", - говорится в данных. DESFA сообщила, что 24 февраля 2025 года в Греции был зафиксирован рекордный уровень спроса на природный газ - 357 ГВт.ч. Также был зафиксирован резкий рост экспорта природного газа (+396,55%), который за этот период достиг 1,44 ТВт.ч по сравнению с 0,29 ТВт.ч в первом квартале 2024 года. По сообщению компании, СПГ продолжает играть ведущую роль в импорте газа. "Терминал СПГ в Ревитусе (пункт входа Агиа Триада) вновь стал основными воротами страны, покрывая около 44,5% общего объема импорта. В частности, в период с января по март 2025 года было выгружено около 10,65 ТВт.ч СПГ 20 газовозами по сравнению с примерно 6,93 ТВт.ч с девятью газовозами за аналогичный период предыдущего года", - сообщила DESFA. Наибольший объем СПГ поступил из США - 8,65 ТВт.ч по сравнению с 4,54 ТВт.ч за аналогичный период прошлого года. На втором месте - импорт из Нигерии (1,12 ТВт.ч), за ним следует Норвегия (0,93 ТВт.ч). Россия не значится в числе поставщиков СПГ в этом году. В первом квартале 2024 года импорт СПГ из России был на втором месте, тогда он составил 1,91 ТВт.ч. "Что касается вклада других точек входа, то вторым пунктом входа газа в страну был Сидирокастро (через него импортируется в Грецию российский трубопроводный газ – ред.), через который было импортировано около 38,8% газа (8,66 ТВт.ч), что на 19,45% больше, чем в первом квартале 2024 года", - сообщила компания. Россия была основным поставщиком газа в Грецию в первом квартале 2024 года, поставив в общей сложности более 50% газа. Тогда Сидирокастро обеспечил 43,8% импорта (7,25 ТВт.ч). Пункт входа Неа Месимврия, через который поставляется азербайджанский газ, транспортируемый по Трансадриатическому трубопроводу ТАР, покрыл 12,05% импорта (2,69 ТВт.ч), а оставшиеся примерно 4,6% были импортированы через точку входа Амфитрити (плавучий терминал FSRU Александруполис). Плавучий терминал регазификации СПГ в Александруполисе был введен в коммерческую эксплуатацию 1 октября 2024 года, однако, по сообщению компании-оператора Gastrade, с 28 января 2025 года "по техническим причинам услуги газификации на СПГ-терминале в Александруполисе временно недоступны". Что касается категорий потребителей природного газа, то наибольший объем потребления по-прежнему приходится на производителей электроэнергии - 64% внутреннего спроса. По сравнению с предыдущим годом спрос со стороны производителей электроэнергии увеличился на 48,11%, достигнув 13,33 ТВт.ч с 9 ТВт.ч, сообщила компания. DESFA отмечает, что значительное увеличение внутреннего потребления газа "еще раз подчеркивает ключевую роль природного газа в энергетической трансформации страны", позволяя безопасно интегрировать возобновляемые источники энергии.

https://ria.ru/20250410/ice-2010514937.html

https://ria.ru/20250409/gazprom-2010342289.html

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